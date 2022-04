Eleonora Boi, gambe e tacchi da spavento: vestito troppo corto – FOTO

Eleonora Boi sorprende i suoi con uno scatto davvero eccezionale. L’ex giornalista di Sportitalia e Sport Mediaset ha fatto scatenare tutti i propri followers su Instagram. Una marea di commenti e di “like” per lady Gallinari.

Eleonora Boi è stata fin da subito molto amata dal pubblico televisivo italiano. La giornalista sarda è entrata subito nei cuori degli spettatori di “Sporitalia” prima e di “SportMediaset” poi. Per diverso tempo ha ricoperto il ruolo di anchorwoman del tg a tema sportivo di Mediaset. La relazione con Danilo Gallinari ha stravolto totalmente i piani delle Boi, trasferendosi negli Stati Uniti quando il cestista è impegnato in NBA.

SportMediaset e la relazione con Gallinari

Le ultime apparizioni televisive la Boi le ha fatte registrare come anchorwoman. Diverse sono state le edizione del TG sportivo condotte dalla giornalista sarda. Un fase della sua carriera che l’ha fatta entrare, spesso, nelle case degli italiani dal quale è molto apprezzata. Poi arriva il 2018 e soprattutto Danilo Gallinari con cui Eleonora Boi comincia una relazione. La giornalista decide di seguire il giocatore di basket in America per stargli vicino. Secondo alcune voci la coppia si sarebbe allontanata, ma poi, dopo un periodo di riflessione sono tornati insieme. Nel 2020 i due sono diventati genitori della piccola Anastasia.

Eleonora Boi, che gambe su Instagram: “La vera bellezza!”

Da diverso tempo Eleonora Boi non presenzia più in TV, ma continua ad avere un foltissimo seguito. Questo è dovuto strettamente, ad Instagram. Sulla nota piattaforma social la giornalista è seguita da oltre 771 milioni di utenti. La casella che tiene conto dei followers è in costante aggiornamento. Un risultato figlio dei post che la sarda pubblica con molta frequenza sul noto social. Sono diverse le reazioni che le foto e i video che vedono come protagonista lady Gallinari scatenano tra i fan.

In uno dei commenti presenti sotto all’ultimo scatto postato dalla Boi un utente ha scritto “La vera bellezza!”, facendo ovviamente riferimento alla giornalista che nella foto in questione si posa sedendo su una poltrona. La trentacinquenne sarda. Eleonora Boi indossa un maglioncino che si può considerare un vestito. L’abito risulta molto corto e lascia scoperte le gambe. Lady Gallinari ha lo sguardo fisso verso gli osservatori. I due occhi azzurri sembrano due pietre preziose che, di fatto, sembrano antichi manufatti capaci di incantare chi li guarda. Il post ha raccolto, nel giro di pochissimo tempo un incredibile numero di like, un risultato a cui la Boi è, oramai, abituata.