La maglia si apre e il décolleté è esplosivo: Sabrina Salerno esagerata!

Una galleria di foto prima del suo nuovo impegno televisivo: Sabrina Salerno fa centro con un décolleté pazzesco.

Sabrina Salerno è ormai di diritto una delle regine dei social in Italia. La sua pagina è aggiornata con frequenza per far fronte alle richieste dei fan, che ad ogni foto ne chiedono continuamente una nuova.

La cantante e showgirl accontenta tutti, e dai post alle storie, racconta tutti i momenti della sua giornata. Da qualche ora ha svelato che parteciperà ad un programma televisivo e le aspettative sono decollate. La community non vede l’ora di vederla all’opera, e intanto si gode il racconto di una giornata di relax.

Sabrina Salerno l’ha trascorsa nella natura, e da splendida protagonista di uno shooting fotografico che come sempre fa centro. Nelle 5 foto traspare fascino e bellezza, ma a colpire è un décolleté pazzesco. La maglia infatti si apre e la cantante scopre le sue forme, da anni apprezzatissima da persone di ogni generazione.

Sabrina Salerno esagera: che foto sui social!

La sua presenza su una nuova e nota trasmissione di Mediaset è attesissima. Sabrina Salerno ha infatti annunciato di essere fra le protagoniste di Big Show, programma di Enrico Papi che questa sera andrà in onda su Canale 5. Ci sarà anche la showgirl insieme a Roberta Giacobbo e Giulia Salemi, e i fan hanno scritto di essere pronti a godersi lo spettacolo.

Lo hanno fatto commentando una galleria che in poche ore ha incassato valanghe di like e complimenti. “Io? Ci vedo benissimo”, ha scritto Sabrina Salerno sotto le foto. A stropicciarsi gli occhi però è la community che ha apprezzato il nuovo shooting. Occhiali da sole, smalto rosso, trucco impeccabile. Poi una maglia colorata che si apre in una scollatura profondissima ed evidenzia le forme giunoniche e amate ormai da decenni.

Commentano tutti, anche i vip, incantati dalla sensualità che esplode nelle istantanee. Arriva infatti un messaggio di Sandra Milo, e risponde anche Ainett Stephens, un’altra donna affascinante e simpaticissima che di bellezza se ne intende.

Sabrina Salerno risponde, gioca con i fan, li invita a seguirli in tv e sui social. Il risultato è nei numeri. Più di un milione e 200 mila followers, post che incassano anche migliaia di like, e un riconoscimento trasversale da parte di tante generazioni. Sabrina Salerno non ha mai smesso di brillare, e questa sera tornerà in tv da assoluta protagonista.