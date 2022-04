Milan, colpo svanito: beffa dalla rivale, ora cambiano i piani

Calciomercato Milan, niente da fare per la società rossonera che aveva puntato sin dall’inizio sul calciatore. Il top club, però, sta giocando di anticipo ed è pronto a soffiare il colpo già pregustato dal direttore tecnico Maldini

Nonostante i rossoneri siano impegnati in questo finale di stagione molto movimentato, si guarda anche al futuro. Anche nel team ci sarà una vera e propria rivoluzione, specialmente nel reparto offensivo. La dirigenza aveva messo nel mirino un calciatore che avrebbe potuto fare al caso della squadra, ma a quanto pare tutto questo sarà destinato a rimanere solamente un sogno visto che il ‘Diavolo’ se lo sta facendo soffiare sotto al piatto.

Milan, occasione sprecata: attaccante lontano dai rossoneri

Ancora sei giornate per i rossoneri in campionato. Sette, invece, per i cugini dell’Inter che intendono superare i rossoneri e agganciare il primo posto in classifica. Per farlo serviranno tutte vittorie. Ovviamente il ‘Diavolo’ spera in un passo falso da parte delle inseguitrici, ma a quanto pare quello che sta facendo peggio di tutti è proprio il Milan che veramente sta sprecando una grandissima occasione. Ovvero quello di vincere uno scudetto dopo undici anni dall’ultima volta, dopo il dominio della Juventus e l’ultimo dell’Inter targato Conte. Nel frattempo, però, si pensa anche al futuro.

Specialmente il reparto offensivo dove la squadra attuerà una vera e propria rivoluzione. Ibrahimovic quasi sicuramente andrà via alla scadenza del suo contratto (30 giugno di quest’anno), Rebic non sta convincendo più di tanto, Leao ha estimatori in Francia. L’unico che si è conquistato la fiducia e la riconferma è proprio Olivier Giroud. Ovviamente il club vuole puntare a rinforzare la rosa con un altro acquisto di qualità. Il nome già c’è. Sembrava tutto fatto, ma arriva il clamoroso sgarro da parte del top club che è pronto a soffiare il colpaccio.

Milan, su Scamacca c’è anche l’Arsenal: sostituto di Lacazette

L’obiettivo principale del Milan è quello di fiondarsi su Gianluca Scamacca. Considerata la punta del futuro per la nostra Nazionale, il classe ’99 continua ad avere ammiratori anche dall’estero. Ed è proprio l’Arsenal che lo ha messo nel mirino.

I ‘Gunners‘ lasceranno partite il suo collega Lacazette a parametro zero 8andrà in scadenza) e busserà alle porte del Sassuolo per l’ex Primavera della Roma. La tentazione di andare a giocare in un campionato straniero come la Premier League è molto forte per lui. Vedremo come si muoverà la situazione nelle prossime settimane.