Guendalina ed Estefania infiammano l’Isola: bikini minuscoli

Isola dei Famosi, entrano in scena il duo che prima ad ora non si era mai visto: ovviamente quello formato da Guendalina Tavassi ed Estefania Bernal. Queste ultime hanno deciso di infiammare le spiagge dell’Honduras a modo loro.

Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente facendo vedere a tutti i loro costumi che veramente fanno rimanere senza parole. Tanto è vero che il pubblico da casa, quasi sicuramente, avrà rivisto il breve filmato centinaia di volte. Proprio in “loop”. Se non avete capito ancora di che stiamo parlando allora non vi preoccupate perché siete capitati nel posto giusto al momento giusto. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare – VIDEO

Estefania e Guendalina, che spettacolo in Honduras

L’Isola dei Famosi inizia ad infiammarsi. Grazie soprattutto alle due ragazze che vedete in foto: stiamo parlando di Guendalina Tavassi (alla vostra destra) e di Estefania Bernal. Per quanto riguarda quest’ultima, però, ci sono delle vere e proprie novità in arrivo. Nelle ultime ore si sta parlando addirittura di una possibile squalifica dal programma perché avrebbe violato uno dei regolamenti. Ovviamente non vogliamo soffermarci in merito, ma speriamo che la sua avventura possa continuare visto che, insieme ad altre donne sull’Isola, stanno regalando un vero e proprio spettacolo. Proprio come hanno fatto le ragazze che vedete in foto che sono state inquadrate dalle telecamere ed hanno sfoggiato con dei costumi davvero niente male. Così piccoli che sembrano veramente invisibili. A pubblicare il filmato ci ha pensato la pagina social di Instagram ‘Poisson D’amour‘. Ovviamente non è mancato il “like” da parte dello staff di Guendalina Tavassi che sta gestendo il suo account in sua assenza. Bando alle ciance, siamo arrivati al momento clou che tutti quanti voi stavate aspettando.

Estefania e Guendalina, sono loro le regine dell’Isola? – VIDEO

La bella modella argentina mostra un bikini turchese, con tanto di copertura verde chiaro. Oltre a mettere in mostra un bellissimo fisico, fa vedere a tutti delle gambe davvero ben allenate. Stesso discorso vale anche per l’altra naufraga. La nativa di Roma indossa un bikini multicolorato ed un lato ‘A’ davvero importante che sembra faccia fatica anche a contenere. Inquadratura dall’alto, fino ad arrivare al basso. Lo spettacolo è garantito: riusciranno le altre come Jovana Djordjevic e Licia Nunez a replicare? Staremo a vedere.