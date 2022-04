Luis Alberto, addio Lazio: affare Champions, arriva in estate

Luis Alberto e Lazio, siamo ai saluti: super offerta da parte del top club che sta pensando seriamente a lui la prossima stagione come rinforzo numero uno per la Champions League. Il trequartista è pronto a lasciare i biancocelesti

Dopo sei assi si sta per concludere l’avventura dello spagnolo con la maglia della Lazio. Arrivato come sconosciuto, nel corso di queste stagioni ha saputo farsi apprezzare come calciatore ed anche per qualche screzio avvenuto con la società ed anche con Maurizio Sarri. Il rapporto con quest’ultimo pare non sia proprio idilliaco, tanto è vero che il tecnico ha dato il suo via libera per la cessione di questa estate: super offerta in arrivo per Lotito.

Luis Alberto-Lazio, siamo arrivati ai titoli di coda

Poco prima dell’inizio di questa stagione il calciatore aveva fatto parlare molto di sé, tanto è vero che non si è presentato al ritiro di Auronzo di Cadore. In tanti hanno subito immaginato una cosa: che volesse andare via. In realtà era anche vero visto che si vociferava di un suo possibile passaggio in una big del nostro campionato. C’è chi parlava di un assalto da parte della Juventus e chi addirittura di un interesse da parte dell’Inter visto che Simone Inzaghi lo avrebbe voluto a tutti i costi per il fulcro del gioco della sua squadra. Alla fine il tutto si è concluso con un nulla di fatto visto che è rimasto nella Capitale, ma a quanto pare ancora per qualche altro mese visto che il trequartista sta per ricevere (insieme alla sua società) una offerta davvero importante. Uno spoiler? Non si tratta di nessuna delle due squadre citate pocanzi, visto che per lui è interessato sì una società importante ma che si trova all’estero.

Luis Alberto, possibile il ritorno in Premier League

Per chi non lo sapesse il classe ’92 ha militato anche in Premier League vestendo la maglia del Liverpool. Era la stagione 2013-14, ma non fu per nulla da ricordare visto che scese in campo solamente in 9 occasioni senza mai lasciare traccia. Adesso, però, il suo ritorno in Inghilterra si sta per concretizzare visto che è entrato nel mirino di alcuni top club che puntano all’Europa.

Non è da escludere affatto un suo gradito ritorno ai ‘Reds‘ di Klopp oppure ad un sorprendente inserimento da parte del Newcastle che, di certo, problemi economici assolutamente non ne ha. Tanto è vero che i ‘Magpies’ si candidano seriamente ad essere una delle squadre protagoniste della prossima sessione estiva.