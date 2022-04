Melissa Satta distesa in costume: il lato A fa capolino

Melissa Satta al mare è una sirena: sdraiata sul lettino mostra un fisico straripante in una posa da diva.

Lo aveva detto al termine della sua storia con Boateng ed ha mantenuto fede alla sua promessa. Melissa Satta dichiarò di voler pensare un po’ a lei, e lo ha fatto intervallando una serie di lavori a momenti di relax.

Il suo legame col calcio, che oltre all’amore la ha vista splendida protagonista sia negli studi Mediaset che successivamente da madrina a Sky, prosegue solo a livello lavorativo.

Non solo grazie ad una bellezza che ha sempre un seguito tangibile, ma anche per le sue competenze, che emergono quando il tema è il rettangolo da gioco. Anche a Goal Deejay ha conquistato tutti, mostrando un look strepitoso. Gonna e giacca di jeans neri, tacchi vertiginosi e un sorriso straripante con un décolleté unico.

Ciò che ha lasciato i fan a bocca aperta però sono gli ultimi scatti. Sia quelli nella sponsorizzazione di noti brand di bellezza, che in un particolare momento di svago dedicato al relax.

Melissa Satta incantevole al mare

Gli studi di Sky, poi gli scatti per una linea di vestiti estivi e ancora una bellissima foto al naturale per sponsorizzare un marchio di bellezza. Melissa Satta non ha pause e si gode un boom lavorativo dal quale si è staccata solo per un attimo, mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Con un costume intero chiaro, su un lettino, la showgirl e conduttrice si è concessa qualche attimo di stop dal caos, e lo scatto in pochi minuti è diventato virale. Posa da diva, fisico da sirena e mani nei capelli.

Le gambe sono in bella vista evidenziando un fisico curatissimo, e il décolleté esplode in una istantanea che è icona di sensualità e fascino. La sua community non ha potuto quindi fare a meno di apprezzare, e in meno di un’ora sono stati più di 100 i commenti ad un ritmo incessante. Merito di una bellezza unica che lascia senza fiato, e che gli italiani mettono ai primi posti fra le donne più ammirate della tv.