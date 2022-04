Maglia trasparente e reggiseno visibile: Sabrina Salerno è esplosiva

Sta facendo molto discutere, anche se non si tratta affatto di una novità, l’ultimo post pubblicato dalla nostra Sabrina Salerno sul social network Instagram. Sia chiaro, sta facendo discutere in maniera positiva visto che di lei si può solamente.

parlare bene. Non potrebbe essere altrimenti per la nativa di Genova che veramente ci fa mandare fuori di testa. Non è la prima volta e, a quanto pare, non sarà affatto l’ultima visto che ci tiene a deliziare i suoi follower con l’arrivo di nuove foto che, prontamente, vengono pubblicate sui suoi account ufficiali. Inevitabile la pioggia di “like” e di commenti di approvazione per la regina della nostra speciale rubrica che tanto ci fa emozionare – FOTO

Sabrina Salerno, sotto la maglia trasparente si vede tutto

Sabrina Salerno ha un dono: quello di non farci stancare mai. Non è capitato neanche una volta, da quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione, che la cantante ci abbia dato una sola delusione. Solamente soddisfazioni, emozioni, gioie, chiamatele come vi pare ma l’unica cosa certa è che davvero sa bene come conquistarci. Lo ha dimostrato proprio nelle ultime ore, come riportato in precedenza, con un nuovo post che deve essere gustato attentamente. In particolar modo per quanto riguarda il suo look. Ci ha tenuto a precisare che queste foto sono state scattate direttamente dal giardino di casa sua (come ha voluto specificare nella geolocalizzazione) e che si veste come le pare e piace. Tanto è vero che ha indossato una maglia molto particolare. In che senso? Del tutta trasparente dove fa vedere tutto quello che ci serve e di cui abbiamo bisogno. Sappiamo che state morendo dalla voglia di guardare la foto, non vi resta che attendere qualche altro secondo e le vostre richieste saranno immediatamente esaudite.

Sabrina Salerno, maglia trasparente e reggiseno in bella vista – FOTO

Come volevasi dimostrare, non vi stavamo mentendo affatto. Il filo di trucco non deve mai mancare. Lo sguardo sempre più sexy come non mai. Una forma fisica che merita solamente tantissimi complimenti (vi rendete conto che ha 53 anni portati divinamente?). Una maglia trasparente che fa vedere sotto il suo reggiseno rigorosamente color scuro.

Poi un jeans semplice, contornato da una cintura rosa ed intorno a lei delle rose che esaltano ancora di più la sua bellezza. Per il resto non serve dire altro, ma rimanere in silenzio e ammirare la sua sensualità.