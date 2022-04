Valentina Ferragni, ma il reggiseno dov’è? Si vede tutto!

A quanto pare la nostra Valentina Ferragni si è dimenticata di indossare il reggiseno. O forse no? Fatto sta che la sua ultima foto pubblicata sul profilo ufficiale Instagram sta facendo davvero il giro dei social

Veramente questa volta siamo rimasti senza parole visto che non ce lo aspettavamo affatto. La sorella della più nota Chiara, imprenditrice digitale e moglie del cantante Fedez, ha sbalordito e mandato in tilt il social network più famoso al mondo per quanto riguarda la pubblicazione delle foto. Come avete ben potuto capire sia dal titolo che dalla descrizione le manca qualcosa: si vede praticamente tutto. Guardare per credere – FOTO

Valentina Ferragni, post sensazionale: si vede tutto

In realtà non esiste solamente Chiara Ferragni. Probabilmente è quella più famosa tra le sorella per il tipo di lavoro che fa, ma spicca anche la presenza di Valentina che merita davvero un articolo come si deve. Tutti i suoi follower (come del resto anche noi) siamo rimasti letteralmente sbalorditi dal suo ultimo post che veramente ci lascia senza parole. D’altronde, in questi casi, non si può dire assolutamente nulla ma bisogna restare in silenzio e ammirare il tutto come se fosse un’opera d’arte. Davvero è un qualcosa in incredibile. Il titolo dice già tutto, ma se non avete ancora visto di che cosa stiamo parlando è del tutto inutile. Un piccolo spoiler? Vi diciamo solamente che i suoi fan non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel “like” (cosa che farete sicuramente anche voi dopo aver visto la sua foto) ed anche un commento per farle capire che è di loro gradimento. Adesso è arrivato il grande momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mi raccomando, tenetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare. E che spettacolo!

Valentina Ferragni, il giubbotto di pelle non basta: si vede tutto – FOTO

Non vi stavamo affatto mentendo. Solamente il giubbotto di pelle che indossa le copre tutto, ma come potete ben vedere si può notare un bel po’ di roba. Notate qualcosa nel suo lato ‘A‘? Sì, manca il reggiseno. Nessuna traccia, neanche intorno. Lo sguardo provocante che fissa l’obiettivo della telecamera, un filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, si intravedono anche un po’ di sue gambe e si va a comandare su Instagram (ovviamente con il permesso della sorella regina indiscussa dei social).