Allegri ha dato l’ok: cessione eccellente e Juventus ribaltata

Calciomercato Juventus, l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha dato il suo via libera per la cessione da parte del calciatore alla fine di questa stagione. Tanto è vero che l’atleta non rientra nei suoi piani di gioco ed è libero di andare

via da Torino visto che davvero non lo considera più di tanto. Non un problema per il mister livornese visto che in quel reparto ha già pronto una alternativa. Nel frattempo la società, guidata da Andrea Agnelli, accetta la decisione del suo mister e si sta mettendo all’opera per trovare una soluzione. Adesso, però, la concentrazione è rivolta esclusivamente a questo finale di stagione visto che l’obiettivo del club è molto chiaro.

Juventus, prima il finale di stagione e poi il futuro

In questo momento, come riportato in precedenza, l’obiettivo della Juventus è quello di concludere almeno il campionato tra le prime quattro in classifica. La volontà della ‘Vecchia Signora’ è molto chiara: partecipare alla prossima edizione della Champions League anche il prossimo anno e magari fare bene rispetto a poche settimane quando sono stati eliminati dal sorprendete Villarreal che si trova in semifinale nella massima competizione europea. Un occhio, però, è buttato anche verso il futuro: si pensa già alla prossima stagione. A meno di clamorosi colpi di scena sulla panchina dei bianconeri ci sarà Massimiliano Allegri che guiderà la squadra anche il prossimo anno. Quello che potrebbe cambiare, oltre al reparto offensivo con la partenza di Paulo Dybala, è anche quello difensivo con l’addio di uno dei calciatori leader della squadra. Tanto è vero che il manager livornese ha dato il suo via libera per la cessione visto che non rientra nei suoi piani tecnici.

Juventus, Bonucci pronto a fare le valigie in un solo caso

Si tratta di Leonardo Bonucci che, nei prossimi mesi, è pronto a salutare tutti. Probabilmente anche la Serie A e l’Italia visto che ha ammiratori all’estero. In particolar modo il Manchester City di Pep Guardiola. Quest’ultimo, infatti, stravede molto per il calciatore e lo vorrebbe nei ‘Citizens’.

Il suo addio, però, si potrebbe verificare solamente in un caso. Quale? Con la possibile permanenza di De Ligt. Il centrale ’99 olandese piace molto in Spagna, precisamente al Barcellona, che lo vuole come prossimo rinforzo per la difesa. Nel caso in cui non dovesse partire, allora la Juventus darà il suo ok per la cessione del centrale nativo di Viterbo.