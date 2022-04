Belen, stavolta la gonna è troppo corta: spunta il lato B – FOTO

Look fantascientifico per Belen che si scopre un po’ troppo: la gonna si alza, le forme si intravedono, esplode la community.

Dalle Iene ai social, in un periodo fortunato che coinvolge anche la sfera sentimentale. Belen Rodriguez non ha segreti, non solo per una esposizione mediatica che dal piccolo schermo al gossip la vede sempre in primo piano e sotto i riflettori. Dei suoi amori ha infatti nascosto poco, fin dalla storia con il calciatore Borriello all’amore con Stefano De Martino e poi Andrea Iannone.

Negli ultimi mesi sembra che la splendida Argentina e l’ex ballerino di Amici, ora apprezzatissimo giudice del talent e conduttore di grande successo in Rai, siano tornati insieme. Si moltiplicano infatti le copertine su quella che è forse la coppia più ammirata e seguita in Italia, e non mancano le indiscrezioni su un ritorno di fiamma che è ormai praticamente ufficiale.

Intanto per lei il momento d’oro lavorativo prosegue alle Iene. Prima e dopo le puntate, che la vedono straordinaria protagonista fra sorrisi e look fantastici, Belen posta i video in studio. I fan li attendono e rispondono, sempre attivi in una pagina Instagram dai numeri altissimi.

Belen, foto esagerata: la gonna è davvero minimal

Ad ogni foto è boom di commenti, ogni storia un pretesto per far decollare i like in una community che ha superato i 10 milioni di followers. La bellezza e la popolarità di Belen sono indiscutibili, ed è chiaro che i grandi brand siano attirati dalla possibilità di affidarle campagne pubblicitarie sempre di straordinario successo.

Belen lo sa e coltiva la passione per il mondo del digitale, alimentando la pagina e le discussioni con foto che lasciano di sasso. Come nel caso dell’ultima galleria, in cui ha davvero colpito nel segno.

La maglia bianca è accollatissima, ma la differenza la fa una gonna cortissima, che in una foto di spalle lascia intravedere le meravigliose e morbide forme della showgirl argentina.

Il resto è tutto in uno sguardo che incolla allo schermo, nell’espressione di chi sa di essere icona di stile e di sensualità come poche. I fan lo sanno e lo sottolineano, e per molti il commento più apprezzato è uno solo: “Sei la donna più bella del mondo”, si legge sotto la foto, e a giudicare dall’intensità dello scatto, il complimento è davvero azzeccato.