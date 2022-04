Claudia Ruggeri, calze roventi e trasparenza pericolosa

Claudia Ruggeri, davvero siamo rimasti senza parole da quando ha deciso di pubblicare non una, ma precisamente due foto nel suo ultimo post su Instagram. Inutile dire il grande successo che sta continuando ad ottenere

In molti l’hanno conosciuta grazie a Paolo Bonolis in ‘Avanti Un Altro’, ma altri invece l’hanno vista nel piccolo schermo già da un bel po’ di tempo prima del suo debutto su canale 5. In precedenza aveva lavorato con Piero Chiambretti nel programma ‘Chiambretti C’è’ e poi ha sostenuto una piccola parte nel film di Carlo Verdone “L’amore è bello finché dura”. Adesso è conosciuta al grande pubblico per il ruolo di ‘Miss Claudia’

Claudia Ruggeri, una vera e propria divina

Dopo avervi raccontato un po’ del suo cv televisivo (anche se ci sarebbe molto altro, magari la prossima volta), la nostra Claudia ha deciso di farsi scattare alcune foto e per la nostra gioia di condividerle. Ovviamente sul suo profilo ufficiale Instagram, se non dove? Probabilmente, però, non tutti sanno chi è suo marito: si tratta di Marco Bruganelli. Un cognome che già avete sentito prima ad ora, giusto? Lo avete abbinato a Sonia, moglie di Bonolis. Non avete per nulla sbagliato visto che si tratta appunto del fratello dell’ultima opinionista del ‘Grande Fratello Vip’. La sua parentela, infatti, è stata oggetto di molte critiche. Tornando alle immagini, però non è chiaro chi gliele abbia scattate. Molto probabilmente un autoscatto, ma non è questo il punto. Quello che ci interessa chiaramente il contenuto che merita di essere visto con molta attenzione. Un altro po’ di pazienza e poi le vostre richieste saranno accontentate. Potete stare tranquilli visto che le foto sono davvero sexy. Anzi, molto di più. Guardare per credere.

Claudia Ruggeri, calze a rete e reggiseno in bella vista – FOTO

Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo aggiungere? Assolutamente nulla, bisogna ammirare con molta calma. Da dove vogliamo partire? Partiamo dal basso dove possiamo notare delle calze a rete davvero niente male. Gambe favolose che sembrano non finire mai. Un vestitino, sicuramente corto, rigorosamente nero. Proprio come il suo reggiseno in bella vista e che mette in bella mostra il suo lato ‘A’ sicuramente importante. Frangetta e caschetto. Nella seconda, invece, ci delizia sempre con le sue gambe mentre le distende con molta sensualità.