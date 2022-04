Jolanda De Rienzo, camicia trasparente e reggiseno in vista

Jolanda De Rienzo è da impazzire. La giornalista napoletana non lascia scampo ai propri fan con uno scatto che ha scatenato una moltitudine di “like” e di commenti. Una “tempesta”a cui la De Rienzo è abituata.

Jolanda De Rienzo è una delle giornaliste più apprezzate nel panorama televisivo nazionale. La sua passione per il calcio l’ha avvicinata ad un pubblico molto vasto. Dopo gli anni a Sportitalia è passata in Rai dopo una brevissima paratesi sulla nota piattaforma streaming che detiene i diritti di trasmissione della Serie C. Ora, molto spesso, realizza dirette su Instagram sempre a tema calcistico.

La passione per il Calcio

Jolanda De Rienzo non ha mai nascosto la sua incredibile passione per il Calcio. Una passione che ha saputo coltivare e a cui ha aggiunto anche un grandissimo livello di preparazione e competenza. Elementi che le hanno permesso di poter fare strada nel sui lavoro. Una cosa non da poco. Questo si è avuto modo di notarlo anche nel corso dei suoi anni a SportItalia dove conduceva “Aspettando Calciomercato” con molta competenza e grande sicurezza una cosa molto apprezzata dai telespettatori.

Jolanda De Rienzo, la camicetta si apre: “Bellissima!”

Jolanda De Rienzo è di sicuro tra le giornaliste più seguite di Instagram. Sulla nota piattaforma social, gli utenti che hanno messo follow al profilo della giornalista campana sono 349 mila followers. Questo numero, fino a qualche settimana fa, era molto più basso. Evidentemente c’è stata una crescita e forse questo è dovuto alla straordinaria qualità dei post realizzati dalla De Rienzo. Il feed del profilo della giornalista presenta un “assortimento” di post. Infatti, la giornalista non pubblica solo scatti incentrati sul calcio o su se stessa, ma anche scatti che fanno riferimento a scorci di vita quotidiana. Ad ogni modo, tutti gli scatti sono sempre molto apprezzati dai fan.

Una pioggia di “like” e di commenti si scatenano ogni volta sotto ogni post. Come accaduto nell’ultimo scatto nel quale la De Rienzo è assoluta protagonista. Nella foto in questione, la De Rienzo si trova in camerino. La giornalista è ripresa in primo piano e balza all’occhio la camicetta. Il capo d’abbigliamento è di colore rosa e risulta praticamente trasparente visto che si riesce a vedere molto di ciò che si trova sotto. Il dettaglio particolare è rappresentato dall’apertura della camicia che rende il decollete ancora più vertiginoso. Tantissimi i commenti in cui è possibile leggere “Bellissima“.