Delia Duran, il vestito non contiene la scollatura: tutto di fuori

Delia Duran ha sorpreso tutti su Instagram. La nota modella venezuelana ha postato un set di cinque foto che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti della piattaforma social. Pioggia di consensi da parte dei followers.

Qualcuno, probabilmente, già la conosceva, ma effettivamente Delia Duran ha accresciuto la propria “fama” grazie agli eventi accaduti prima e poi successivamente al suo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP 6. La sua relazione con Alex Belli è stata per larghi tratti in dubbio in seguito ad alcune vicende che successe tra le mura della casa più spiata d’Italia.

Una vita in TV

Prima di sbarcare al “Grande Fratello VIP“, Delia Duran ha avuto diverse esperienze televisive. Prima di lanciarsi sulle passarelle, la venezuelana ha mosso i suoi primi passi in alcune telenovelas. Poi giunge in Italia dove entra a far parte del cast di alcune fiction come “Il bello delle donne…alcuni anni dopo”, poi è la volta de “L’onore e il rispetto- L’ultimo capitolo” fino ad arrivare a “Furore 2” sul cui set conosce proprio Alex Belli.

Delia Duran, che decollète: “Bellissima!”

Delia Duran è molto seguita sui social. Il profilo social della nota modella ha avuto un boom di seguiti successivamente alla sesta edizione del Grande Fratello VIP nel corso del quale è stata protagonista sia da “spettatrice” che da ” protagonista all’interno della casa più spiata d’Italia. La sua relazione con il marito Alex Belli è stata più volte messa in crisi a causa della presenza, all’interno della casa di Soleil Sorge che ha stretto un’amicizia piuttosto importante con l’attore italiano. Dopo l’eliminazione di Belli, la Duran è entrata nella casa. Nel corso di questa esperienza ha messo in pausa la relazione con il marito, salvo poi ritrattare il tutto al termine del reality.

I due, infatti, pur sposati con il rito religioso non sono riconosciuti uniti in matrimonio dallo Stato e, proprio per questo, hanno deciso, proprio nel corso dell’ultima puntata, di compiere questo passo importante. Ad ogni modo, su Instagram il grande successo raccolto in TV si è fatto percepire eccome. Solo oltre 551 mila in fan che seguono la modella venezuelana sulla nota piattaforma social. Gli scatti fanno registrare numeri da capogiro tra “like” e commenti. L’ultimo post pubblicato consiste in un set fotografico composto da 5 foto. In ognuna delle quali è la Duran l’assoluta protagonista. La modella indossa un vestito di colore giallo, che presenta una scollatura molto vistosa.