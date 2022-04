Guendalina, incidente rovente con l’altalena: il costume non la contiene

Guendalina Tavassi, incidente al limite dell’hot all’Isola dei Famosi: la nativa di Roma cade dall’altalena e fa vedere a tutti il suo repertorio. A partire dal suo costume che davvero non la contiene. Guardare per credere – FOTO

Dopo qualche giorno in cui si è verificata più di qualche lite in Honduras, è arrivato anche il momento dei sorrisi e di molte risate. Vittima di un piccolo incidente (fortunatamente nulla di grave) la nostra nativa di Roma che ha regalato un attimo di spensieratezza ai naufraghi. Caduta dall’altalena che non ha retto ed è precipitata sulla sabbia. Il tutto concluso con le risate da parte di tutti i presenti che non hanno potuto fare altro.

Guendalina Tavassi, incidente “hot” tra le risate generali

Come riportato in precedenza all’Isola dei Famosi è arrivato anche il momento di farsi qualche risata. Vittima di tutto ciò è Guendalina Tavassi. Quest’ultima ha deciso di provare una altalena (rigorosamente di legno con delle corde), ma qualcosa è andato decisamente storto. Solamente pochissimi secondi e poi la caduta. Il tutto tra le risate generali degli altri e della stessa protagonista che non ha potuto fare altro che sorridere per questa sua clamorosa gaffe. Anche se, proprio in quel momento, inconsapevolmente, ha regalato un attimo di gioia ai suoi follower. Di che stiamo parlando? Il suo staff che gestisce il suo account ufficiale, nel momento in cui lei sarà impegnata in questa nuova avventura (dopo aver partecipato ad un altro reality come quello del ‘Grande Fratello‘), ha postato il filmato della sua caduta. Noi siamo riusciti ad estrapolare qualche foto per farmi vedere un vero e proprio pezzo forte: il suo costume che davvero non la contiene.

Guendalina Tavassi, caduta piccante: il costume non la contiene – FOTO

Come si può ben notare da questo fermo immagine si vede la nostra Guendalina che, dopo l’impatto, sorride e cerca di alzarsi. Non ci riesce appunto per il semplice fatto che è troppo impegnata a ridere dopo quello che le è successo. Tutti i presenti non hanno potuto fare altro che sorridere ed aiutarla ad alzarla.

La concentrazione dei suoi fan, però, era su ben altro. Come il suo costume decisamente incontenibile e che davvero ha fatto mandare, per qualche secondo, tutti fuori di testa. Nell’immagine di sotto, invece, si può notare anche la sua gonna cortissima che fa vedere un po’ del suo lato ‘B‘.