Melissa Satta, in versione “leopardata” è un incanto: fisico mozzafiato

Nelle ultime ore è arrivato l’ultimo post direttamente dalla nostra Melissa Satta che veramente ha deciso di farci venire un gran mal di testa. Una immagine che non ha bisogno di ulteriori commenti, guardare per credere

Questa volta la vediamo in versione “leopardata”. In realtà non si tratta della prima volta visto che proprio qualche giorno fa ci ha deliziato con un’altra foto, ma quella volta era in bikini dove ha mostrato il suo fisico a dir poco eccezionale. In questa occasione, però, mostra un vestito accattivante, ma fa vedere ugualmente il suo fisico che migliora ogni giorno di più. Davvero non abbiamo altro da aggiungere per la nativa di Boston – FOTO

Melissa Satta, un vestito che “graffia”

Direttamente dagli studi di ‘Sky’, dove da questa stagione è un nuovo acquisto del ‘Club’, condotto dal giornalista Fabio Caressa, Melissa Satta ci regala una nuova ed entusiasmante foto. Dimenticatevi quelle che avete visto fino ad ora, dove ha posato con dei bikini davvero niente male. Questa volta il vestito parla da solo: tutto “leopardato”. No, nno è affatto uno scherzo ed è tutto vero. Anzi, quei colori le donano anche parecchio. Se non avete capito ancora di che stiamo parlando vi consigliamo di rimanere qui con voi, in modo tale che potete godervi lo spettacolo insieme a noi. Mostra anche un fisico davvero eccezionale, frutto dell’ottimo lavoro svolto insieme alla sua personal trainer in palestra. Probabilmente qualcuno non lo sapeva, ma è diventata anche la conduttrice ufficiale di ‘Gol Deejay‘, ovvero la raccolta delle reti dei maggiori campionati europei più belli abbinate alle canzoni più ascoltate in questo periodo. In molti lo sanno e rimangono incollati al televisore, di certo non per vedere i gol. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: è arrivata l’ora di vedere la sua ultima opera d’arte che merita molto. Buona visione.

Melissa Satta, fisico aggressivo: quanta sensualità – FOTO

Sia la maglietta che il pantalone sono decisamente leopardati. Anche se l’attenzione, inevitabilmente, è su altro. Da dove iniziare? Dai suoi capelli raccolti, il filo di trucco che in questi casi non deve mai mancare. Poi il fisico che è veramente statuario. Inutile dire che sta raccogliendo una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro che il suo nuovo post. Una foto più che approvata.