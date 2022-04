Carolina Stramare, in piscina col perizoma: la temperatura si alza

Carolina Stramare ha deciso di trascorrere le festività pasquali non in Italia, ma all’estero. In un certo senso fa bene visto che bisogna far vedere in altri paesi tutte le nostre eccellenze e lei rientra categoricamente in questo

La classe ’99 è arrivata da pochissime ore negli Emirati Arabi Uniti, precisamente a Dubai dove trascorrerà questo weekend. In compagnia di chi? Per il momento non lo sappiamo ancora, visto che la nostra concentrazione è rivolta esclusivamente alle ultime foto che ha postato sul suo canale ufficiale Instagram che veramente meritano di essere guardate attentamente. La nostra Carolina mette in mostra un fisico davvero statuario – FOTO

Carolina Stramare, che il weekend abbia inizio

E’ arrivata la notizia che i suoi fan stavano aspettando da un po’: la nostra Carolina Stramare ha deciso di staccare un po’ la spina dagli impegni lavorativi e di andare all’estero per qualche giorni. Ha scelto Dubai come meta per rilassarsi. Non è una grandissima novità visto che qualche settimana fa, lo stesso, lo hanno fatto Diletta Leotta in compagnia della sua inseparabile amica Rossella Fiamingo. Tanto è vero che le due hanno regalato spettacolo e scatti davvero interessanti. Nel loro periodo hanno incontrato anche il due volte campione olimpico Marcell Jacobs in compagnia della sua fidanzata. Tornando all’ex Miss Italia, però, c’è da dire molto sulle sue nuove foto che veramente fanno venire il mal di testa a chi le guarda. A noi è capitato e siamo convinti che anche a voi succederà lo stesso. Se non avete capito di che stiamo parlando ve lo mostriamo esattamente tra qualche rigo visto che merita veramente. Questa volta non vi sveliamo nulla, nessuno spoiler visto che dovrete essere voi a giudicare la sua bellezza.

Carolina Stramare, un costume che non la contiene… – FOTO

Un costume che difficilmente riesce a contenere le sue straordinaria forme. Una piscina limpida ed un mare stupendo che fa da cornice. Delle curve decisamente irresistibili ed uno sguardo che merita di essere guardato attentamente. I tatuaggi sul braccio e sulla gamba danno sicuramente quel tocco in più. Cosa fare in questi casi? Ovviamente lasciarle un “cuoricino” è assolutamente obbligatorio. Tra i commenti spuntano anche quelli che ammettono di non aver applicato lo zoom in questo caso. Sinceramente non sappiamo se credere o meno a tutto questo, ma nel frattempo rimaniamo concentrati su tutto questo spettacolo.