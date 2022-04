Lascia subito il Chelsea per la Serie A: colpo da sogno a centrocampo

Il ko del Chelsea potrebbe sancire la fine del rapporto di alcuni calciatori con i Blues: un nome nuovo si affaccia alla Serie A. Può arrivare davvero.

Tuchel è stato chiaro. Il Chelsea vuole trattenere una serie di calciatori per avviare un nuovo progetto, ma i problemi del club, investito dal caos dell’addio di Abramovich, potrebbe spingere diversi elementi in rosa a cambiare aria.

Su tutti Rudiger, deciso a valutare le offerte e sul quale è piombata la Juve. Con lui anche Jorginho, sempre nel mirino dei bianconeri, e Lukaku, che dopo una stagione altalenante e condizionata dagli infortuni, manda messaggi all’Inter sperando in un clamoroso ritorno. Sui gioielli del club londinese però, sono in corso approfondimenti da parte di molte squadre. E fra gli scontenti, ci sarebbe un elemento che in passato ha brillato sotto la guida di un tecnico italiano che lo stima moltissimo.

Ecco perché potrebbero essere avviati approfondimenti per capire la possibilità di imbastire una trattativa. Il calciatore sta mostrando aperture, stanco di essere poco utilizzato. Sarebbe un colpo da sogno per la società che spinge e valuta una spesa non da poco per chiudere l’affare.

Sarri vuole solo lui: dal Chelsea può arrivare il top player

La Lazio ha in mente una rivoluzione di mercato che rappresenta il secondo step nell’avventura di Maurizio Sarri. Al tecnico è stato chiesto di gestire un primo anno di transizione per poi costruire una squadra più funzionale alla sua idea tattica. Il rischio è di avere un tecnico da top club senza gli elementi per dare una svolta alle ambizioni biancocelesti, e in tal senso la prossima estate potrebbe essere quella della rivoluzione.

Sarri avrebbe già fatto i nomi. Vuole due difensori, uno dei quali potrebbe essere Romagnoli, elementi di spicco a centrocampo e calciatori in grado di agire sia in mediana che sul fronte offensivo. Ecco perché Mertens è più di una suggestione. L’altro obiettivo però, potrebbe arrivare dal Chelsea, e il calciatore ci penserebbe sul serio.

Uno dei soldati di Sarri, nella sua ottima avventura al Chelsea, è stato Ruben Loftus-Cheek. Sotto la guida del tecnico italiano ha trovato spazio superando la doppia cifra nei gol realizzati e chiudendo la sua migliore annata della carriera. Il legame fra il duttile calciatore dei Blues e Sarri non si è mai interrotto, e da Roma sottolineano che il tecnico abbia inserito nella sua lista un elemento che davvero potrebbe far compiere alla squadra un salto di qualità.

Unico ostacolo una valutazione di almeno 25 milioni di euro, ma la Lazio ora dovrà investire. La sensazione è che la prossima estate possa cambiare volto alla squadra garantendo ai tifosi innesti di qualità per alzare il tasso tecnico del gruppo e le ambizioni del club. In tal senso l’inglese porterebbe reti, fisicità e rapidità. Tutte armi che a Sarri mancano e che saranno indispensabili per rendere la Lazio una squadra più Europea e soprattutto più vicina all’idea tattica dell’allenatore.