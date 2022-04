Laura Cremaschi festeggia in costume: foto da urlo, fan in delirio

Laura Cremaschi regala una galleria in costume che fa esplodere la community: gli scatti inchiodano allo schermo.

L’occasione è una breve pausa dagli impegni televisivi per godersi qualche giorno di relax. Il risultato è come sempre un boom di reazioni per una galleria che lascia a bocca aperta la community.

Laura Cremaschi, splendida e biondissima protagonista di Avanti un altro, è ormai fra le donne più amate e seguite nel piccolo schermo in Italia. La sua presenza nel fortunato format di Canale 5 è sempre attesissima, e il suo legame con Claudia Ruggeri, che va avanti fra registrazioni in studio e la passione condivisa per gli studi in psicologia, produce spesso scatti da restare a bocca aperta.

La svolta, per la “Cremaschina”, è arrivata però nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis. Fisico statuario, occhi chiari, capelli biondi. Una camminata ammaliante e i modi da diva per una showgirl nat che sa come conquistare il pubblico. Dalla tv, il suo successo è letteralmente decollato sui social, rendendo Laura Cremaschi una delle donne più seguite e ammirate su Instagram.

Laura Cremaschi, fuga di Pasqua: gli scatti in costume sono un esplosione di sensualità

Tre foto in costume per festeggiare la Pasqua e in un attimo è delirio. Laura Cremaschi si mostra in spiaggia. Il sorriso esplode, gli occhiali da sole incorniciano un volto magnetico. Il resto lo fa un bikini minimal coloratissimo che evidenzia le forme allenatissime e un fascino unico.

Gambe in evidenza, un décolleté da sogno e una silhouette allenatissima e curata grazie ad ore e ore di allenamento. Sono i numeri però a dare la dimensione di quanto sia seguita Laura Cremaschi. In 10 minuti la sua galleria incassa quasi 100 commenti. Una valanga di apprezzamenti per 3 foto che arrivano da Dubai a sconvolgere una community da più di un milione di followers.

Un momento di relax in uno dei posti più belli al mondo si trasforma nell’ennesimo boom di consensi. Poi di corsa in studio, lo chiedono i followers, che non vedono l’ora di ammirare in tv la splendida showgirl, amatissima, bellissima e capace sempre di sorprendere grazie ad un fascino innato.