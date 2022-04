Elisa De Panicis, sopra un corpetto e sotto… nulla: che gambe!

Elisa De Panicis, ancora una volta, fa vedere a tutti uno dei pezzi forti direttamente dal suo repertorio: una nuova immagine che sta facendo impazzire tutti i suoi follower decisamente senza parole dopo l’ultima opera d’arte

In realtà ce lo aspettavamo visto che negli ultimi giorni ci ha letteralmente ingolosito con le sue ultime immagini, ma questa volta davvero si è superata. Lo ha dimostrato proprio pochissime ore fa direttamente dal suo account ufficiale Instagram con un post che sta andando a ruba di “like” ed anche commenti di approvazione. Tenetevi pronto che a breve non vedrete una, ma addirittura due FOTO che la ritraggono

Elisa De Panicis, una ‘Dea’ distesa sulla sabbia

Come riportato in precedenza non è affatto una novità, ma negli ultimi giorni veramente la nostra Elisa è molto attiva sui social network. Ogni giorno pubblica dei post davvero niente male che catturano la nostra attenzione. Non solo: ci fanno venire anche dei forti mal di testa visto che il contenuto è molto alto e non adatto ai deboli di cuore. Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro, ma davvero una delle nostre cantanti preferite sa bene come deliziarci. Lo ha fatto ancora una volta senza bussare neanche dalla porta. Ha deciso di postare più di una immagine (che a breve vi faremo vedere) per mostrare a tutti le sue ultime opere d’arti. Ovviamente inutile dire che hanno raccolto un grandissimo successo. Si poteva prevedere benissimo dall’inizio della vigilia, ma adesso siamo rimasti davvero senza parole. Se state morendo dalla curiosità non temete che adesso è arrivato il grande e tanto atteso momento che tutti voi stavate aspettando. I suoi follower hanno già dato e sono rimasti più che soddisfatti: un bel “like” ed un commento che ci sta tutto.

Elisa De Panicis, un fisico eccezionale: che gambe – FOTO

Nella prima foto, come potete ben notare, la nostra Elisa si distende sulla sabbia mentre so gode un po’ di sole. Indossa un vestitino bianco davvero incontenibile che le arriva fin sopra le gambe. Proprio queste ultime sono scoperte e libere di respirare un po’ d’aria. Ovviamente il risultato è eccezionale.

Nella seconda, invece, la vediamo un po’ pensierosa: sguardo fisso sull’obiettivo della telecamera, mano destra poggiata sulla fronte, gambe quasi incrociate dove possiamo notare molto bene ancora di più le sue gambe. A tratti sembra che il vestitino le stia quasi per cadere, da notare la spallina…