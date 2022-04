Giulia De Lellis, nulla sotto la giacca: tutto in vista

Giulia De Lellis da impazzire su Instagram. L’influencer posa sulla piattaforma social sfoggiando un outfit che ha fatto letteralmente scatenare tutti i fan. Tantissimi i commenti sotto al post in questione. Numerosissimi anche i “like”.

Giulia De Lellis si sta confermando una delle modelle ed influencer più amate e seguite dal pubblico. Dopo aver lasciato la TV, la decisione di puntare tutto sul “nuovo” rappresentato dai social. Una scelta che si sta rivelando molto redditizia. Nel corso di questi anni, in cui la modella ha fatto diverse collaborazioni tra TV ed i social, concentrandosi, proprio, su questo settore. Del resto i numeri che ha la De Lellis parlano da soli e sembra quasi che nessuno possa far registrare dei numeri così alti.

La TV come rampa di lancio per il web o il contrario?

Non è ancora chiaro se ad aver dato grande visibilità a Giulia De Lellis sia stata la TV o il web. Su Instagram l’influencer romana era già abbastanza nota prima della chiamata a “Uomini e Donne” da parte di Maria De Filippi. Dopo questa partecipazione, per la De Lellis si sono aperte le porte della TV e del Cinema.

Giulia De Lellis, colpo d’occhio pazzesco: niente sotto la giacca!

5,1 milioni di followers. Sembra che se il concetto di “influencer” sia nato con Chiara Ferragni, ma sembra che la sua erede sia a tutti gli effetti Giulia De Lellis. La giovanissima modella è molto seguita ed apprezzata sulla nota piattaforma social. Questi dati sono dovuti, in gran parte, anche alle sue apparizioni in TV ed alcune apparizioni al Cinema da parte della De Lellis. Esperienze che le hanno consentito a far salire il numero di utenti al proprio seguito. In uno degli scatti pubblicati su proprio feed di Instagram, è possibile ammirare una De Lellis in un particolare set fotografico, o carosello come preferisce qualcuno chiamare questo genere di post.

Nelle tre foto è possibile ammirare la modella romana indossare un paio di scarpe col tacco rosse ed una giacca di colore rosa molto tenue che arriva fin sopra le cosce La particolarità è rappresentata dal fatto che, il cappottino genera un colpo d’occhio abbastanza particolare e la sensazione è che la De Lellis sia senza vestiti sotto al cappotto. Una cosa a cui hanno pensato alcuni utenti che hanno commentato. Altri, comunque, hanno mosso soltanto complimenti nei confronti della modella di Roma. Apprezzamenti che fanno da eco ai tantissimi “like” sotto al post.