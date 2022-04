Elodie, super scollatura e stivali col tacco piccanti – FOTO

Musica e stile, talento e sensualità: Elodie incanta sul palco e stupisce nelle foto. L’ultima lascia a bocca aperta.

Un talent per mostrare le sue doti, pochi mesi per diventare famosissima grazie ad una voce unica. Elodie fin dalle sue prime apparizioni ad Amici ha conquistato tutti. Talento purissimo, voce unica, fascino che esplode sul palco e non solo.

Uscita dalla scuola televisiva più ambita per i giovani talenti italiani, la cantante ha fatto decollare rapidamente la sua carriera. Premi, consensi, duetti, poi il boom mediatico e anche sentimentale. Senza troppi gossip ma con chiarezza.

È accaduto così in occasione della storia con Marracash, vissuta a ritmo di musica e scatti e poi tramontata con tanto di spiegazioni, con la semplicità che caratterizza Elodie davanti ai riflettori. Il discorso cambia invece davanti all’obiettivo. Look ricercati, scatti unici, fascino inimitabile e un volto attraente che fa esplodere una community già vastissima.

Come nel caso dell’ultima galleria, in cui Elodie conferma di essere icona di bellezza e di stile, mostrandosi con abiti ricercatissimi, un look pazzesco e una scollatura che ha fatto impallidire i fan.

Elodie incantevole su Instagram: che scatti

Circa 3 milioni di followers, che l’apprezzano non solo per il suo sconfinato talento musicale ma anche per la sua eleganza e la bellezza. Fisico e volto da top model, fascino che non passa inosservato e tanta naturalezza. Come nell’ultima foto, tremendamente bella.

Dopo aver presentato il suo ultimo successo musicale con un video in cui balla a ritmo sfrenato in abiti che non lasciano spazio all’immaginazione, Elodie ha lanciato il suo tour e si è dedicata ad alcuni scatti su Instagram che non sono passati inosservati in una community molto attiva.

Gli stivali altissimi evidenziano un fisico mozzafiato, il vestito di jeans con un taglio particolare mostra una bprofonda e i fan vanno in tilt. Le forme sono esplosive è l’espressione del viso affascinante, ed è naturale una valanga di complimenti che arrivano fra i commenti. Fascino, talento, successo. Elodie non sbaglia un colpo nelle sue hit musicali e sui social, confermando di essere una delle artiste più amate dal pubblico italiano.