Concorrenza superata, Juve in pole: il talento dall’Ajax ad un passo

La Juve l’avrebbe spuntata: blitz per battere la concorrenza e avere un canale preferenziale sul calciatore dell’Ajax.

La Juve cercava una strada immediata. Quel canale preferenziale per far colpo sul calciatore e scavalcare una concorrenza agguerrita. Il rischio, ancora alto, è di alzare notevolmente il prezzo, mettendo in discussione una trattativa che per Allegri è essenziale.

Il tecnico vuole talento e imprevedibilità, cerca calciatori duttili per andare incontro ai paletti economici fissati dal club trovando pedine in grado di ricoprire più ruoli ed essere fondamentali nel nuovo progetto. Ecco perché l’identikit è ormai chiaro e si è tradotto in una serie continua di sondaggi effettuati con l’Ajax.

Nel mirino c’è un calciatore dalle prestazioni in costante crescita. Quell’elemento che nel modulo dei lancieri ricopre più posizioni e risulta sempre fra i migliori. L’ostacolo? Non tanto la valutazione, in qualche modo abbordabile. Ciò che preoccupa è una vera e propria asta che rischia di scatenarsi e impone mosse rapide che in queste ore si stanno trasformando in telefonate.

Sul calciatore infatti, oltre ai bianconeri, sono piombate Manchester United, Bayern Monaco, Liverpool e Arsenal. Sullo sfondo c’è anche il Newcastle, e proprio per questo Agnelli avrebbe dato mandato per allacciare i rapporti con una offerta già pronta per chiudere la trattativa.

La Juve bussa in casa Ajax: concorrenza bruciata per il talento

L’offerta non è da poco. Circa tre milioni annui ma con un posto praticamente da titolare, un contratto lungo e la possibilità di un salto di qualità importante. L’idea della Juve è di bruciare la concorrenza ottenendo una corsia preferenziale da Antony. Per l’attaccante dell’Ajax il Newcastle sarebbe disposto ad offrire addirittura il doppio senza però garantire lo stesso appeal dei bianconeri.

Il Bayern non si spingerebbe oltre alla cifra che anche la Juve vuole proporre, mentre l’Arsenal e il Manchester United potrebbero arrivare oltre i 4 milioni. Il numero di club interessati e le valutazioni impongono quindi alla signora di accelerare, ma c’è chi giura che quella trattativa caldeggiata da Allegri sia già partita.

Il brasiliano, impiegato da esterno offensivo puro, in stagione ha messo insieme 8 reti e 4 assist su 23 presenze in Eredivisie, 2 centri su altrettanti match in coppa olandese, ma soprattutto 2 gol e 4 servizi vincenti in Champions. Numeri che lo rendono un’arma tattica micidiale, dotata di dribbling, rapidità, inserimento e senso del gol.

Allegri lo sa e non vuole perdere tempo. La valutazione? Almeno 35 milioni per un calciatore con il contratto lungo e in scadenza nel 2025. Ecco perché i bianconeri anticipano gli altri club e avrebbero il gradimento del calciatore. Poi inizierà una vera e propria trattativa con gli olandesi, che non possono più trattenere il talento e con cui la Juve ha ottimi rapporti maturati nell’affare De Ligt. La corsa è iniziata con una dato certo. Chi prende il 22enne brasiliano fa un affare, e la Juve si muove con forza per regalarsi il nuovo gioiello del calcio verdeoro.