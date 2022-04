Carolina Stramare in piscina è pazzesca: scollatura folle

Carolina Stramare si gode un periodo di vacanza ed è incantevole in piscina: gli scatti lasciano i fan a bocca aperta.

Un boom a Miss Italia che le ha dato notorietà, poi la presenza ad Helbiz che l’ha resa famosissima. Carolina Stramare da molti è indicata come la nuova “regina del calcio in Italia”.

A giudicare dagli scatti e dalla sua notorietà in grande crescita, il soprannome dei fan è azzeccatissimo. In pochi mesi infatti la sua pagina Instagram è letteralmente decollata fino a farle superare i 400 mila followers. La Stramare è ormai di diritto una influencer seguitissima, e fra look pazzeschi, scatti in cui esplode il suo fascino, e lavoro, ogni post si traduce in una valanga di commenti.

Gli splendidi occhi chiari e i capelli scuri inchiodano allo schermo, e il resto lo fanno le forme giunoniche di una splendida miss che in poco tempo è passata al piccolo schermo ed incassa molte richiesta di sponsorizzazione da parte dei brand. Una vera e propri icona di stile quindi, che il gossip ha accostato a Vlahovic incassando una risposta netta.

La Stramare ha infatti sottolineato di non amare le intromissioni nella vita privata, mostrando un carattere deciso e allontanando ogni forma di gossip. Difficile però non notarla, anche per alcuni scatti in cui esplode un fascino unico.

Carolina Stramare pazzesca: che scatti in piscina

Sono le foto a raccontare i giorni di Carolina Stramare a Dubai. Prima uno scatto in costume a bordo piscina che ha lasciato tutti a bocca aperta. Visiera in testa, occhiali da sole e un profilo pazzesco in cui emerge una silhouette curatissima e un fisico allenatissimo ed esplosivo.

Poi ancora alcuni scatti in abito da sera e un video in cui l’amatissima miss porta le mani ai capelli e mostra tutta la sua sensualità. Maglia dorata con profonda scollatura e un taglio particolare, movimenti sexy che mostrano qualcosa in più del suo look e occhi chiari che nella notte brillano rendendola una vera e propria icona di bellezza e di fascino.

Nella notte si accende quella che per tutti è destinata a diventare una nuova stella nel panorama televisivo italiano, e i commenti decollano non solo da parte dei fan, ma anche da altri vip che non possono fare a meno di sottolineare ed apprezzare la potenza degli scatti.

La sua pagina Instagram è infatti un contenitore di bellezza e simpatia, e anche altri recenti post lo mostrano. Come quelli con le orecchie da coniglietta in abito nero. “Rabbit but not Jessica”, scrive Carolina Stramare, ma la sostanza non cambia e le forme esplodono lasciando la community a bocca aperta.