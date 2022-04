Elisabetta Canalis, una ‘Dea’ in spiagga: il bikini è mini

Elisabetta Canalis fa vedere a tutti, in particolar modo ai suoi follower, i risultati ottenuti in questo ultimo periodo in palestra. Inutile dire che i risultati sono a dir poco eccezionali: questa volta ha postato una foto direttamente in spiaggia

Già, una delle spiagge più belle di Los Angeles. Da quando ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti D’America per lavoro e per amore è stato davvero un duro colpo per tutti gli italiani che hanno perso un pezzo importante del nostro paese. Fortuna, però, che possiamo seguirla sui social network dove la nostra Elisabetta è sempre molto attiva e fa vedere a tutti quello che fa durante l’arco della giornata e non solo – FOTO

Elisabetta Canalis, un fisico mostruosamente top

Probabilmente nessuno lo sa, ma la nostra Elisabetta ha ben 43 anni portati alla grande. Per noi il tempo non sembra mai essere passato. La nostra vita è completamente cambiata da quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione. già, su quel bancone di ‘Striscia la Notizia’ dove insieme a Maddalena Corvaglia ha formato una delle coppie delle ‘veline’ che gli italiani ricordano con maggiore affetto nonostante siano passati più di 20 anni dal loro esordio nel piccolo schermo. Come riportato in precedenza non è cambiata di una virgola: sempre sexy e sensuale proprio quando come l’abbiamo conosciuta. Veramente uno spettacolo, in tutti i senti. Proprio nelle ultime ore ha deciso di aggiornare ulteriormente il suo profilo ufficiale Instagram con una foto davvero niente male. Direttamente da Los Angeles, luogo in cui vive, ha voluto trascorrere una giornata in spiaggia. Non si sa se per lavoro o altro, poco ci importa: quello che mostra la nativa di Sassari è a dir poco qualcosa di spettacolare: partendo dal suo fisico fino ad arrivare al suo bikini completamente minuscolo. Guardare per credere.

Elisabetta Canalis, una ‘Dea’ in spiaggia: il bikini dov’è?

Inginocchiata, la nostra 43enne preferita mette in mostra un costume multicolorato davvero niente male. Per non parlare del suo fisico a dir poco perfetto. Occhiali da sole, capelli lunghi che le toccano le spalle, sguardo rivolto verso un’altra parte e si va a raccogliere tantissimi di quei “like” che veramente si sta perdendo il conto. Frutto del fatto che aumentano ogni minuto che passa. Così come aumentano i commenti di approvazione da parte dei follower e delle sue colleghe che si devono inchinare alla sua straordinaria bellezza.