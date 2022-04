Carolina Stramare, camicia aperta e minigonna cortissima: forme in vista

Carolina Stramare sorprende tutti su Instagram. La modella ligure ha pubblicato un post che ha fatto letteralmente girare la testa ai suoi fan. Diversi i commenti pervenuti sotto al set fotografico postato dall’ex Miss Italia.

Carolina Stramare non ci va piano su Instagram. Quando decide che è il momento di sorprendere, si scatena come non mai. Un modus operandi che sembra essere molto apprezzato dai fan. La modella, infatti, è molto seguita sui social ed anche molto apprezzata a leggere i commenti e a vedere il numero di “like” ricevuti dai suoi post. Risultati incredibili che aiutano ad evidenziare il grande successo della modella.

Da Miss Italia alla Serie B

Chissà cosa ha pensato Carolina Stramare quando nel 2019 venne proclamata Miss Italia. La modella ligure, infatti, da quel giorno ha cominciato ad essere contattata da diversi sponsor. Una delle offerte più importanti, forse, l’è arrivata da Helbiz Live che l’ha resa la regina della Serie B. La Stramare è, infatti, il volto della piattaforma streaming che detiene i diritti di trasmissione della serie cadetta.

Carolina Stramare, un outfit pazzesco: la camicia è aperta!

Carolina Stramare ha ormai abituato benissimo i propri fan. I suoi post sono sempre apprezzati totalmente dai propri fan. Un qualcosa di eccezionale è il fatto che il numero di followers si sia accresciuto nel giro di poco tempo. La sensazione è che ben presto quei 404 mila followers aumenteranno ancora di più come accaduto già nel corso di queste settimane. In fin dei conti, i post della Stramare sono del tutto pazzeschi e lasciano davvero, il più delle volte, poco, pochissimo spazio all’immaginazione. Forse è questo ciò che si cela dietro al grande successo che la modella sta raccogliendo su instagram. Nell’ultimo post pubblicato sulla nota piattaforma social, ad esempio, la modella è protagonista di un carosello composto da 5 elementi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Ad eccezione dell’ultimo scatto che consiste in un bouquet floreale, i 4 precedenti vedono come protagonista la modella. Precisamente sono due foto e due video nei quali l’ex Miss Italia indossa una camicetta che non risulta totalmente abbottonata. L’ultimo bottoncino risulta, infatti, aperto e lascia intravedere la scollatura. La gonna è mini ed è di colore rosa e quindi risalta subito agli occhi. Si potrebbe dire che l’outfit scelto dalla Stramare è del tutto micidiale!