Chiara Biasi, il look non mente: del reggiseno nessuna traccia, si vede tutto

Questa volta è Chiara Biasi a voler dire la sua. Noi glielo concediamo molto volentieri, soprattutto dopo che nelle ultime ore ha postato una FOTO che sta facendo davvero il giro dei social. Noi ancora ci dobbiamo riprendere da tutto

quello che abbiamo visto. Siamo sicuri che anche voi, a breve, avrete la stessa reazione. Anche perché sarebbe davvero impossibile rimanere indifferenti dinanzi l’ultima immagine che la modella ha postato direttamente sul suo account ufficiale Instagram che ha mandato completamente fuori di testa i suoi follower. Se davvero non credete a quello che vi stiamo dicendo vi consigliamo di rimanere qui con noi ed aspettare la fine dell’articolo.

Chiara Biasi, SOS reggiseno: non c’è

Credeteci sulla parola, ne varrà assolutamente la pena. Quello che ha pubblicato la classe ’90 è a dir poco un qualcosa di sensazionale. Come riportato in precedenza, davvero ci dobbiamo ancora riprendere da quello che abbiamo visto. Oltre alla sua bellezza infinita, quello che ci ha colpito di più è stato sicuramente il suo look. D’altronde, non potrebbe essere assolutamente altrimenti. No, non siamo affatto esagerati. Davvero ci siamo trovati abbastanza in difficoltà. Da come avete ben potuto intuire dal titolo del suo reggiseno non c’è traccia. Si vede solamente una maglietta multicolore, ma così sottile che fa vedere tutto. Decisamente tutto. Oltre al perizoma in bella vista ed un pantalone così attillato che mette in bella mostra le sue gambe ed anche un fisico a dir poco eccezionale. Però l’occhio cade inevitabilmente lì. Non potrebbe essere altrimenti, davvero continuiamo a rimanere senza parole. Siete curiosi di vederla all’opera? Eccovi accontentati, ma vi avvertiamo: se avete giramenti di testa, non avete più parole e rimanete ipnotizzati dal suo incantevole fascino è più che normale. Noi vi abbiamo avvisato.

Chiara Biasi, perizoma in bella vista: si vede praticamente tutto – FOTO

Non vi preoccupate, se iniziate ad avere i primi giramenti di testa sappiate che è tutto normale. Inutile dire che il suo post sta raccogliendo tantissimi di quei “like” che adesso si sta perdendo seriamente il conto. Così come i commenti che arrivano dalle sue colleghe, amiche e soprattutto dai follower che ancora non possono credere ai loro occhi. Come si può notare si vede praticamente tutto. Non c’è bisogno neanche di applicare lo “zoom” in questi casi. A voi i commenti, visto che noi davvero non sappiamo cos’altro aggiungere in merito.