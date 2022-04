Jovana Djordjevic più piccante che all’Isola: tacchi e gonna da batticuore

Dopo essersi ritirata meno di una settimana fa dall’Isola dei Famosi per un problema medico (non grave), che le impediva di continuare a partecipare al reality, la nostra Jovana Djordjevic arriva in Italia più splendente che mai

Un vero colpo al cuore per i suoi fan che guardavano il reality solo per lei. Come riportato in precedenza, però, un problema medico le ha impedito di continuare questa fantastica avventura che comunque porterà sempre nel suo cuore. Una volta arrivata negli studi televisivi italiani, però, si mostra decisamente molto più “piccante” di quando si trovava in Honduras insieme agli altri naufraghi: tacchi e gonna davvero da togliere il fiato – VIDEO

Jovana Djordjevic, la tristezza va subito via: che look

L’ottava puntata del programma condotto da Ilary Blasi se lo ricorderanno in molti. Non per quello che è success tra prove, eliminazioni e nomination. Nulla di tutto questo, ma per il messaggio che l’inviato Alvin ha comunicato a tutta l’Italia: ovvero quello del ritiro da parte di Jovana Djordjevic dal gioco. Una notizia che ha spezzato il cuore di tutti i suoi fan che avevano deciso di guardare il reality solamente perché c’era lei. Come spiegato prima, però, non ha potuto continuare ed ha preferito ritornare in Italia. Una volta giunta nuovamente nel nostro paese, precisamente negli studi televisivi dove ha rilasciato interviste e molto altro, si è fatta trovare decisamente molto più “piccante”. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo look che toglie completamente il fiato. Ci stiamo riferendo alla sua gonna che mette in evidenza le sue bellissime gambe e dei tacchi davvero niente male che ci ipnotizzano completamente. Più in forma che mai, la compagna dell’ex calciatore Filip (che in Serie A ha vestito le maglie di Lazio e Chievo Verona) appare abbronzata, sorridente e decisamente più sexy che mai. Guardare per credere.

Jovana Djordjevic più sexy che mai: il VIDEO lo conferma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@callmelolita)

In realtà non avevamo bisogno di nulla per dimostrare tutto il suo splendore, ma quando abbiamo appena visto il VIDEO in cui lei è la protagonista allora abbiamo deciso di postarlo. Proprio per fare vedere a tutti la bellezza della modella serba che è assolutamente un qualcosa di illegale. Un sorriso smagliante a 32 denti, capelli più neri che mai, fisico eccezionale. Cos’altro bisogna aggiungere più? Nulla, assolutamente nulla.