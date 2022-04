Juliana Moreira, dalla Thailandia è tutto: bikini bollente in piscina

Juliana Moreira decisamente incontenibile. Lo dimostra direttamente il suo ultimo scatto dalla Thailandia, precisamente da ‘Bella Samui Beach Villa’ dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di relax prima di ritornare in Italia per lavoro

Un delizioso scatto che ci ha regalato la bella brasiliana che ci serviva assolutamente per svoltare la giornata. Inutile stare qui a raccontarvi di quanti “like” e commenti di approvazione sta ricevendo la classe ’82 in queste ultime ore. Tutti meritati, non c’è altro da dire. Ora è arrivato il momento di andare al sodo e di vedere il suo ultimo capolavoro che già sta facendo impazzire i suoi follower. Guardare per credere – FOTO

Juliana Moreira si allena per l’estate

In attesa di questa estate, dove tantissime sue altre colleghe sono pronte a farsi scattare foto in costume ed altro, anche la nostra Juliana Moreira si sta allenando. I risultati sono più che soddisfacenti, il suo bikini parla da sé. Non solo: a tratti sembra anche non riesca a contenere le sue importanti forme. Un fisico assolutamente eccezionale. Per noi rimane sempre la testa, da quando l’abbiamo vista per la prima volta in televisione sui canali Mediaset. Specialmente nel periodo estivo quando rimanevano incollati a guardare ‘Paperissima’ solo per vedere lei. Una bellezza infinita che davvero ti cattura. Tornando alla sua ultima opera d’arte possiamo notare che la nativa di San Paolo, per iniziare la giornata, è pronta per fare una importante colazione a base di frutta. Il tutto, però, viene consumato direttamente all’interno della piscina dove la brasiliana e naturalizzata italiana mette in mostra il suo straordinario fisico che ci lascia completamente senza parole. A scattare la foto, ovviamente, il suo compagno ed inviato di ‘Striscia la Notizia’, Eduardo Stoppa che per alcuni è stato definito l’uomo più invidiato d’Italia. Scherzi a parte, adesso è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando.

Juliana Moreira, la colazione dei campioni: che fisico in piscina – FOTO

Detto, fatto. Braccia in aria in segno di vittoria, costume multicolore che non può passare assolutamente inosservato. Un fisico, come riportato in precedenza, ben curato sotto ogni dettaglio e poi cosa fare? Rimanere incollati ancora al vostro cellulare e magari lasciare un cuoricino che se lo merita tutto. In attesa di ritornare nel nostro paese per lavoro, la coppia si sta godendo gli ultimi giorni di puro relax. Poi si penserà esclusivamente all’estate dove mostrare, nuovamente, altre foto davvero piccanti.