Melissa Satta ormai regina di Sky: tacchi e look aggressivi

Melissa Satta arriva in studio con un look da diva: abiti leopardati, tacchi vertiginosi e la community esplode.

Dalla sfera sentimentale al lavoro, il legame fra Melissa Satta e il calcio ha sempre riempito pagine importantissime della sua vita e della sua fortunatissima carriera sul piccolo schermo.

In principio fu la storia con Bobo Vieri a riempire pagine e pagine di gossip. Coppia splendida, simpatia che dilagava nelle interviste, poi una rottura che è stata raccontata in lungo e in largo. Dopo la storia con il centravanti, la splendida e brava showgirl è stata a lungo legata con Boateng, ma anche il rapporto con l’ex Milan è naufragato.

Il calcio però, ha dato tanto a Melissa Satta anche in termini lavorativi. Prima la presenza costante e apprezzatissima negli studi Mediaset, ora l’avventura a Sky. Precisa nei commenti, sempre sorridente, mai banale.

La showgirl e conduttrice riempie lo studio con la capacità di raccontare il calcio, ma è la sua bellezza a non passare inosservata. Anche in occasione dell’ultima puntata di Goal Deejay, trasmissione molto fortunata da lei condotta, il suo abito ha incollato agli schermi i fan. Vestiti leopardati, tacchi vertiginosi, fascino esplosivo e poi un video postato sui social che lascia a bocca aperta.

Melissa Satta regina negli studi Sky: che look!

Tre foto per mostrare il suo look. In primo piano, poi di profilo, e infine un video incredibile. Melissa Satta cammina negli studi di Sky fino all’ingresso in scena per un’altra imperdibile puntata di Goal Deejay. Un successo, non solo per un format fresco che unisce musica e calcio, ma anche per la conduzione impeccabile della Satta.

In occasione dell’ultima puntata si è presentata davanti alle telecamere con i capelli raccolti in una treccia che evidenziano uno sguardo magnetico, e poi con top e pantalone leopardato abbinati a scarpe verdi con tacchi vertiginosi.

Un look incredibile per la regina dell’emittente satellitare, sempre più apprezzata in studio e nel ruolo da conduttrice. Il suo fascino è infatti inimitabile e l’esplosione di commenti testimonia l’affetto degli sportivi italiani. Il suo video con i sorrisi in primo piano e le foto incassano una pioggia di commenti, per l’ennesima avventura lavorativa legata al calcio che le concede un successo meritatissimo.