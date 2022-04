Elisa De Panicis piccante: vestito trasparente, perizoma e twerk – VIDEO

Un video che scatena le reazioni dei fans: Elisa De Panicis balla, twerka e mostra un po’ troppo. La community impazzisce.

Elisa De Panicis si prepara ad una estate piena di impegni. Fra lavori sui social e un nuovo pezzo musicale già lanciato con video fantastici, la modella, cantante e influencer non ha un attimo di pausa.

Tiko Tak, canzone dal ritmo latino, è stata svelata al pubblico durante una lunga attesa. Nel video la De Panicis si mostra con abiti che evidenziano un fisico statuario, in pose da diva e in balletti molto sexy. Prima di lanciare la clip ha realizzato alcuni scatti in un appartamento che hanno mandato in tilt la community, e da qualche ora ha postato un nuovo video che ha fatto il pieno di reazioni.

La De Panicis si scatena in danze molto sensuali. Abito nero, twerk, poi un movimento che mostra un po’ troppo accompagnato da un sorriso malizioso. Impossibile passare inosservata, e in un attimo il suo video, accompagnato da un eloquente “Dopo Pasqua sto Shekerando”, è preso d’assalto dai followers.

Elisa De Panicis esagera: il video fa impazzire i followers

L’occasione è un ballo scatenato in discoteca, ma il video è davvero incredibile. Elisa De Panicis si presenta in abito nero e inizia a ballare di spalle. Si muovo a ritmo di musica, poi twerka e il vestito si apre, mostrando qualcosa di troppo. La modella, cantante e influencer poi si gira e le immagini si trasformano immediatamente in una valanga di reazioni sulla pagina social.

L’abito è infatti trasparente e la De Panicis mostra tutto ai suoi fan. Sono le immagini a raccontare la serata di divertimento sfrenato nel locale, fra sorrisi, musica e danze che lasciano a bocca aperta.

Il risultato? Un boom di reazioni fra cuori, baci, commenti in arrivo non solo dall’Italia che testimoniano l’ammirazione per un fisico allenatissimo e un video preso letteralmente d’assalto dalla community. Fra una canzone che in estate verrà di sicuro passata spesso in radio, lavori con importanti brand, e momenti liberi di divertimento con danze esagerate, il momento d’oro della De Panicis prosegue, e i followers attendono sempre un nuovo post per commentare la sua bellezza e una sensualità esplosiva.