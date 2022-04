Cambio di proprietà e rivoluzione: addio shock e tifosi terrorizzati

Il cambio di proprietà in casa Milan si sta per verificare. Una vera e propria rivoluzione è pronta per essere attuata. Tanto è vero che i tifosi sono letteralmente terrorizzati all’idea di perdere degli elementi importanti del club

Nelle ultime ore è vociferata ed aumentata la voce che il Milan è pronta a cambiare la proprietà. Il fondo Elliot è pronto a cedere il club al Mohammed Mahfoodh Al Ardhi. Per chi non lo sapesse si tratta del presidente di Investcorp. E’ un uomo d’affari dell’Oman ed ex capo militare. Un possibile indizio sul suo avvicinamento alla società è arrivato proprio nelle ultime ore, con un messaggio dal suo profilo ufficiale Twitter.

Milan, pronta la rivoluzione nel club

Il Milan è pronto a cambiare nuovamente proprietario. Di nuovo. Dopo Silvio Berlusconi sono cambiate un bel po’ di proprietà. A partire dalla prossima stagione, o addirittura nelle prossime settimane, ci potranno essere delle novità molto importanti. Come riportato in precedenza il nuovo numero uno della società potrebbe essere uno degli uomini più ricchi ed importanti dell’Oman. SI tratta di Mohammed Mahfoodh Al Ardhi. Quest’ultimo, dopo la vittoria della squadra allenata da Pioli nella trentatreesima giornata di campionato di Serie A contro il Genoa per 2-0, si è voluto complimentare con la squadra. Anzi, la sua possibile futura squadra. Ha voluto affidare i suoi pensieri direttamente su Twitter. Questo il suo messaggio: “Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest’occasione. #SempreMilan“. Più chiaro di così davvero non sanno cosa pensare i tifosi. Gli stessi supporters che, però, potrebbero seriamente spaventarsi visto che sono pronte a saltare alcune teste importanti. Ed è per questo motivo che non si respira un bel clima visto che sono pronti a fare le valigie elementi chiave della società.

Milan, Gazidis e Moncada pronti a saltare

Sono Ivan Gazidis e Geoffrey Moncada coloro che potrebbero salutare il ‘Diavolo’. Si tratta principalmente dell’amministratore delegato della società e del capo scout che ha scoperto un bel paio di talenti che ha portato nella Primavera dei rossoneri e non solo. I tifosi sono seriamente preoccupati di poterli perdere visto che nel corso di questi anni hanno alzato notevolmente il livello di importante della società nel mondo. Anche se non è assolutamente da escludere che possano rimanere, ma questa possibilità appare molto difficile.