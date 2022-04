Canottiera bianca e niente reggiseno: Sabrina Salerno da bollino rosso

Nonostante le feste pasquali siano passate da alcuni giorni, la nostra Sabrina Salerno decide di pubblicare altre deliziose foto dal suo account ufficiale Instagram. Inutile dire che sta riscuotendo un grandissimo successo

Come sempre, d’altronde. Una pioggia di “like” per la nativa di Genova. Una sua foto per iniziare al meglio la giornata è proprio quello che ci vuole. A maggior ragione se nel contenuto c’è una canottiera bianca e sotto senza alcuna presenza del reggiseno. Semplicemente da “bollino rosso”. Come si resiste ad una immagine del genere? Semplicemente non si può, anche in questo caso vince lei. Vince sempre lei – FOTO

Sabrina Salerno, per lei Pasqua non è ancora finita

Ovviamente non fatevi ingannare da questa foto che abbiamo messo in primo piano. Non ci stiamo riferendo a questa che merita altrettanto, ma di un’altra immagine che ci ha lasciato ancora una volta senza parole. Scattate nel periodo di Pasqua che ha trascorso con la sua famiglia, la regine della nostra speciale rubrica ci tiene a far capire a tutte che è assolutamente inimitabile Una bellezza del genere non si può mai raggiungere. Ne siamo consapevoli, come lo sono anche le altre che cercano di eguagliarla o altro. Inutile, tutto inutile: di Sabrina Salerno ne esiste solamente una e ce la teniamo ben stretta. Basta guardare uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram. Look semplicemente da favola, anche in questo caso le parole non servono affatto. D’altronde, cosa si può mai dire dinanzi ad una bellezza del genere? Assolutamente nulla, bisogna rimanere in silenzio e guardare il tutto davvero come se fosse un capolavoro dipinto. Adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi (ed anche noi) stavate aspettando.

Sabrina Salerno, dov’è il reggiseno? Si vede tutto – FOTO

Sì, non è assolutamente un fake o un fotomontaggio. E’ tutto vero, non c’è trucco e nemmeno inganno. E’ proprio lei in carne ed ossa. Sappiamo benissimo cosa state notando in questo momento, vi diamo una ulteriore conferma: del reggiseno nessuna traccia. Sotto la maglietta bianca assolutamente nulla. Poggiata su un albero, la nostra Sabrina fissa un obiettivo ben preciso e non incontra mai quello della fotocamera. Un fisico a dir poco eccezionale, delle curve decisamente da favola. “Gli alberi hanno certamente un cuore“, così recita la sua didascalia. Anche noi lo abbiamo ed è stato consegnato direttamente a lei.