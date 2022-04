Elisabetta Canalis, pilates bollente col mini costume: lato B in vista

Elisabetta Canalis fa vedere a tutti i suoi ultimi risultati ottenuti con allenamenti davvero niente male. Insieme alla sua personal trainer effettuano esercizi fuori dalla propria abitazione e si allenano in piscina: il pilates diventa bollente

Non si tratta affatto della prima volta che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ci delizia con uno dei suoi video postati sul suo canale ufficiale Instagram mentre si allena in compagnia della sua coach. L’occhio del suoi follower, e di tutti coloro che hanno visto il filmato, cadono inevitabilmente lì visto che è davvero impossibile non menzionarlo. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo lato ‘B’ messo in bella vista. Guardare per credere – VIDEO

Elisabetta Canalis, l’allenamento diventa infuocato

Come riportato in precedenza non si tratta affatto del suo primo allenamento che non effettua nella propria dimora. Lo spazio (beata lei) ce l’ha. Prima nel giardino dove si esibiva in alcuni esercizi a corpo libero che mostravano le sue forme davvero irresistibili. Nelle ultime ore, invece, è arrivato un nuovo filmato mentre migliora il proprio fisico. Questa volta dalla sua piscina che diventa la sua sala attrezzi. A dire il vero i risultati sono a dir poco eccezionali visto che si vedono subito i suoi frutti ottenuti con un duro e sano allenamento. Merito sicuramente della sua personal trainer che la “mette sotto” con esercizi che riguardano i glutei e soprattutto le gambe. Dei salti a bordo piscina, affondi con la palla e allungamenti. Se notate bene, alla fine del filmato, ci sono anche alcune parti divertenti dove rischia seriamente di cadere in acqua, frutto del fatto che tende a perdere l’equilibrio. Adesso, però, è arrivato il momento che tutte quante voi stavate aspettando: il filmato del suo duro allenamento.

Elisabetta Canalis, l’allenamento a Pasquetta è obbligatorio – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Sensi di colpa? A quanto pare sì. Non un problema per la 43enne visto che ha smaltito alla grande quello che ha mangiato in questi giorni nella sua Los Angeles. La bella sarda ci ha tenuto a ribadire, proprio come ha scritto nella didascalia del suo post, che: “se avete voglia potete espiare i peccati di gola con qualche esercizio altrimenti godetevi l’uovo di Pasqua e amen“.

Il suo costume rosa, però, non può passare assolutamente inosservato. Così come il suo straordinario fisico mentre salta da una scala all’altra della piscina, mettendo in evidenza il suo lato ‘B’ che manda tutti completamente fuori di testa.