Melissa Satta, la camicia si apre e il costume è minuscolo: fisico rovente

Quattro scatti e la community è in tilt: Melissa Satta è incantevole in costume. La camicia si apre ed esplode una sensualità unica.

Gli studi di Sky, i commenti sulla bellezza e sulla bravura di una showgirl e modella che nel calcio ha trovato in passato legami sentimentali e che ora racconta tutto nell’emittente satellitare. Poi le promozioni sui social, gli scatti, lavori continui.

Melissa Satta non conosce pause, ed è ormai fra i volti legati allo sport più famosi e apprezzati dal pubblico maschile. Alla conduzione di Goal Deejay ha mostrato freschezza, simpatia, tanta competenza nel commentare le gesta dei calciatori legate alla musica. Poi si è rituffata nei lavori da modella, mostrando di recente una galleria che ha mandato in tilt la sua community.

Ci riesce spesso Melissa Satta, con primi piani che inchiodano allo schermo, con foto di un fisico allenatissimo e un fascino esplosivo. Per promuovere un noto marchio fra i tanti che la cercano e le affidano campagne pubblicitarie di grande successo, la Satta ha postato alcune foto e un video nelle sue stories.

Camicia aperta, costume che evidenzia le splendide forme e reazioni immediate. “Sono senza parole”, si legge nei commenti, circa 200, che sottolineano un altro boom di reazioni dalla community.

Melissa Satta inchioda allo schermo: che foto in costume!

Cappello in testa, occhiali da sole, poi le mani nei capelli e una posa da diva per mostrare la nuova sponsorizzazione. Melissa Satta regala emozioni alla sua community e sa come colpire. La camicia infatti si apre e lascia intravedere un costume minimal.

Esplode il fascino, si intravedono le splendide forme di una delle donne più amate dagli italiani, che commentano e le regalano un traguardo unico sui social. Con 4,6 milioni di followers, la splendida modella è fra le donne più seguite in Italia, e i motivi sono ben evidenti ogni volta che compare sul piccolo schermo o posta immagini sulla sua pagina.

L’ultima però è davvero magnetica. Lo sguardo accattivante, un fisico statuario, sensualità che esplode anche in un video postato nelle stories. Melissa Satta si muove in perfetto stile da modella e mostra la sua nuova campagna pubblicitaria. Il risultato è una valanga di commenti chele testimoniano affetto e ammirazione, per una carriera di grande successo e sempre in costante e meritatissima crescita.