Guendalina Tavassi, aperitivo piccante all’Isola: costume minuscolo

Guendalina Tavassi, l’ora dell’aperitivo è sempre più “sexy”: lo staff della nativa di Roma, in assenza proprio della stessa, ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram una foto in cui sta per sorseggiare un delizioso cocktail – FOTO

All’Isola dei Famosi, dopo alcuni momenti “sì” e decisamente “no”, c’è anche il tempo per festeggiare e di godersi un aperitivo. La nostra Guendalina, infatti, ha deciso di posare con un drink in cui mette in mostra il suo fisico davvero niente male. Nonostante siano passate settimane dall’inizio del reality show, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ rimane sempre la stessa. Anzi, si mantiene sempre più sexy ed in forma. Guardare per credere.

Guendalina Tavassi, regina indiscussa dell’Isola

Continua l’avventura della nostra Guendalina in Honduras. Alla sua seconda partecipazione in un reality show (la prima, ricordiamo, nella casa più spiata d’Italia), la 36enne sta dimostrando di essere un vero e proprio osso duro. Tanto è vero che il pubblico tifa per lei e intende portarla alla vittoria finale del gioco. Non ha alcuna intenzione di mollare e cercherà di rimanere quanto più possibile nel paese dell’America Centrale. Anche perché, con l’addio di Jovana Djordjevic (ricordiamo che è andata via per problemi di salute), l’ex gieffina è una delle leader del gioco. Anche se c’è anche Estefania Bernal che non intende assolutamente lasciarle vita facile. Tanto è vero che nei giorni scorsi, durante proprio l’ultima puntata, le due hanno avuto un battibecco con accuse da una parte e dall’altra. “Sei falsa“, “Mi ha sconvolto” e tanto altro durante la diretta dalla Palapa dove si sono riuniti tutti i naufraghi. Gossip a parte, però, è arrivato il momento di guardare la foto che stavate tutti aspettando. Un bell’aperitivo, anche in Honduras, non deve mai mancare. Così come l’immagine ed il suo fisco davvero statuario che non può passare inosservato.

Guendalina Tavassi, l’aperitivo c’è: il fisico anche – FOTO

Una banda in testa che copre i suoi capelli che comunque scendono sia sulle spalle che sul lato ‘A’. Sguardo rivolto verso un altro, labbra pronte per essere avvicinate al “bicchiere” di legno contenente il cocktail. Un fisico ben curato ed un costume mini che sembra quasi stia per esplodere. Tutto quello che serve per un menù davvero da favola. Inutile dire che questo post sta raccogliendo tantissimi “like” da parte dei fan che non stavano aspettando altro.