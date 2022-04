Michela Persico rovente: tacchi, gonna e vestito super aderente – VIDEO

Michela Persico incantevole in studio: l’ultimo look in occasione della trasmissione mostra un fisico esplosivo ed infinita eleganza.

Un momento di relax in compagnia dell’amata famiglia e subito in studio per una nuova registrazione. Michela Persico vive un momento d’oro ed è la regina di “Influencer di stagione”, trasmissione che le sta dando riscontri molto positivi.

La conduttrice, influencer e modella ha prima postato foto delle sue vacanze di Pasqua in compagnia di Rugani, calciatore della Juventus al quale è legata da tempo. Poi ha mostrato gli scatti dalla tribuna per assistere al match fra i bianconeri e il Bologna, e poi ha svelato il suo look per una nuova trasmissione che il compagno calciatore segue in televisione mostrando le foto.

“Siamo pronti – scrive la Persico –, siete curiosi di vedere i nostri 4 concorrenti e il mio nuovo outfit per questa puntata?”. La risposta arriva nei commenti e nei like, dopo un video che lascia senza fiato e mostra nuovamente la bellezza della Persico, incantevole in abito rosso e tacchi vertiginosi.

Michela Persico, spettacolo in rosso: che look per la trasmissione

Bravissima alla conduzione, sempre sorridente, capace di leggere ciò che accade in studio trasformando in spettacolo. Michela Persico alla guida di “Influencer di stagione” mostra freschezza e abilità davanti alle telecamere. Prima di ogni puntata alimenta l’attesa dei fan con video in cui mostra il look scelto per apparire davanti alle telecamere, e anche in questa occasione ha raccolto valanghe di commenti.

Vestito rosso strettissimo, tacchi vertiginosi, una camminata da diva e una posa per mostrare un fisico curatissimo che esplode in eleganza e sensualità. Poi un sorriso che inchioda allo schermo e l’invito ai telespettatori in compagnia di chi lavora con lei ad un format di successo.

Nelle storie continua a mostrare il backstage della puntate, poi raccoglie i video di chi l’ha seguita e non ha potuto fare a meno di riempirla di complimenti per il fantastico look e per la bravura nell’accogliere in studio i concorrenti. Un altro grande successo quindi per la Persico, che mostra nuovamente di essere una donna molto seguita oltre che preparata conduttrice dotata di una eleganza innata e di un fascino che conquista.