Ainett ancora una volta esagerata: stavolta il lato A non si contiene

Ainett Stephens posta un’altra foto che manda in delirio i fan: l’abito giallo esalta forme giunoniche per una donna dal fascino incantevole.

Foto, collaborazioni per famosi marchi, messaggi social in cui esplode la sua ironia ma soprattutto una bellezza che in Italia non è passata inosservata e non ha conosciuto battute d’arresto.

Ainett Stephens fin dagli esordi conquistò tutti. Un boom televisivo, poi shooting fotografici, un calendario di grande successo e l’esplosione di una carriera che l’ha resa famosissima. Merito di un fisico statuario, sempre molto curato. Di un fascino latino e di forme che non potevano di certo passare inosservate. Sguardo accattivante, modi eleganti, tanta autoironia.

Il suo fascino ha convinto proprio tutti, e nell’era dei social si è trasformato chiaramente in un boom di consensi. Ad alimentare la curiosità è stataa una presenza al Grande Fratello Vip molto apprezzata. E’ emerso un lato caratteriale fortissimo, la caparbietà di una donna che ha fronteggiato i problemi senza mai mollare, e la forza di chi ha saputo rispondere anche alle dinamiche che si sono create nella casa più spiata d’Italia con fermezza ma anche infinita eleganza.

Ainett, fascino esplosivo: l’ultimo scatto è un pazzesco

Abiti stretti, fascino pazzesco, un fisico che le ha consentito immediatamente di far breccia nel cuore degli italiani. Più di un metro e ottanta di altezza per una donna esplosiva. Ainette Stephens dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip è andata avanti nei lavori sui social e in televisione, incassando come sempre valanghe di consensi e di messaggi d’approvazione.

Dopo aver mostrato alcune foto in costume, in cui emerge una bellezza unica e travolgente, la splendida showgirl e influencer ha conquistato tutti con una immagine postata nelle sue storie e ripresa da una istantanea di qualche giorno fa. L’abito giallo evidenzia le forme e mostra un po’ troppo del lato A. Vestito aderente, silhouette fantastica e uno sguardo accattivante con un sorriso che esplode e inchioda allo schermo.

Il vestito lascia intravedere qualcosa di troppo delle splendide forme di Ainett, che concede spesso foto in grado di mandare in tilt i social. Il suo fascino ha illuminato la notte a Marbella, luogo scelto per trascorrere qualche giorno di pausa.

Il risultato è in circa 500 commenti in arrivo anche dai Vip. Da Adriana Volpe a Raffaella Fico, in tanti hanno esaltato la potenza di una foto unica, in cui emerge ancora una volta la sensualità di una donna forte, elegante e incredibilmente bella.