Michela Persico, minigonna troppo corta e canottiera che non contiene

Michela Persico, look da favola davanti alle telecamere: la minigonna è cortissima e la canottiera non la contiene. Fan in delirio.

La sua trasmissione è un successo, la storia con Rugani procede a gonfie vele, e il momento lavorativo la sta rendendo una gran bella conferma davanti alle telecamere.

Michela Persico non smette di stupire. Freschezza alla conduzione, abilità nella gestione di ciò che accade in studio e tanti post su Instagram per raccontare i retroscena, il backstage e svelare i look scelti per entrare negli studi. “Influencer di stagione”, programma da lei brillantemente condotto, diventa quindi il pretesto per mostrarsi in tutta la sua bellezza.

Michela Persico, fisico allenatissimo e statuario, mostra quindi gli abiti scelti, e nell’ultima galleria ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo un periodo di pausa è infatti tempo di rituffarsi nell’avventura di un programma di successo e molto seguito.

Per farlo ha scelto abiti che evidenziano le splendide forme e un fascino unico. Seduta su uno sgabello ha inchiodato i fan agli schermi dei cellulari e gli appassionati in tv. Il motivo? Basta dare un’occhiata alle foto e alla bravura alla conduzione.

Michela Persico, nuovo boom di consensi: il look è strepitoso

Capelli biondissimi, sorriso magnetico, fisico statuario. Michela Persico non poteva di certo passare inosservata. Fin dagli esordi ha conquistato tutti con ironia e fascino, ha raccontato i dettagli di una fantastica storia con il calciatore della Juventus Rugani e ora si gode un momento di grande popolarità, trascinato anche dalla fortunata trasmissione condotta in tv.

Per l’ultima puntata il suo look ha generato un’ondata di commenti d’approvazione. Tacchi altissimi, gonna cortissima, un top sotto la giacca che mette in mostra un décolleté fantastico.

I fan hanno preso d’assalto l’ultima galleria e i tre scatti in cui la Persico si mostra prima seduta e poi in piedi in tutta la sua bellezza. “Bella e brava”, e ancora “affascinante”, ma anche “professionale e bellissima”. Sono solo alcuni dei 170 commenti che in pochi minuti sono comparsi sulla sua bacheca. Un successo meritatissimo per Michela Persico, sempre di più a suo agio davanti alle telecamere. Il resto lo fa un fascino unico che esplode ad ogni puntata del fortunato format, condotto con abilità e la capacità di essere sempre precisa e impeccabile.