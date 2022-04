Alessia Marcuzzi già rovente al mare: mini costume e fisico da ventenne

Per Alessia Marcuzzi il tempo sembra non esserci mai fermato: direttamente dalle Maldive, dove si sta godendo qualche giorno di relax prima di ritornare in Italia per motivi di lavoro, fa vedere a tutti il suo immenso e fantastico repertorio

A cosa ci stiamo riferendo? Al suo straordinario fisico che non può passare assolutamente inosservato. Come del resto anche il suo mini costume che mette in risalto le sue fantastiche forme. Una quasi 50enne (il prossimo 11 novembre) che non dimostra assolutamente l’età che ha. Per noi rimane sempre quella che abbiamo visto per la prima volta in televisione, con lo stesso fisico da 20enne. Guardare per credere – FOTO

Alessia Marcuzzi, per lei il tempo si è fermato

Per l’ex conduttrice del programma ‘Le Iene’ il tempo sembra davvero non essere mai trascorso. La nativa di Roma è molto attiva sui social network e ci tiene tantissimo ad informare i suoi follower di quello che fa ed altro. Come, ad esempio in questo momento ha fatto sapere a tutti che si trova alle Maldive insieme al suo compagno. Già, ha voluto staccare un po’ la spina per godersi un meritato relax in questi giorni lontano dall’Italia. Poi tornerò per motivi di lavoro. Dalle fantastiche spiagge del paese dell’Asia meridionale fa vedere a tutti il suo costume che merita di essere osservato molto attentamente. Colore bianco, il suo bikini sembra davvero minuscolo. Segno del fatto che mette in risalto le sue straordinarie forme. Ovviamente siamo rimasti decisamente incantati dalla sua bellezza ed anche dallo scatto che merita di essere visto più e più volte. Adesso è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando da un bel po’: vi presentiamo una delle sue ultime opere d’arte che hanno fatto impazzire i suoi follower a suon di “like”.

Alessia Marcuzzi, un fisico da ventenne: forme strepitose – FOTO

Non vi stavamo affatto mentendo. Un fisico a dir poco eccezionale, frutto sicuramente degli ottimi allenamenti che sta ottenendo in palestra. Capelli bagnati dopo un bel tuffo rigenerante, sguardo fisso verso l’obiettivo della fotocamera, bikini bianco che mette appunto in risalto le sue forme, lato ‘B’ messo in bella evidenza e si va a “comandare” anche alle Maldive. Tantissimi i “cuoricini” che sta ricevendo la conduttrice televisiva che regala un’altra delle sue perle ai follower che non stavano aspettando altro che una sua nuova foto.