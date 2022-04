Giulia De Lellis, VIDEO bollente: in perizoma tra le bolle è stupenda

Giulia De Lellis da spettacolo. Su Instagram la modella ha sorpreso i suoi fan postando un video tratto dal backstage del suo ultimo servizio fotografico. I balletti in intimo hanno scatenato le reazioni degli utenti. Una marea di commenti e di mi piace si è riversata sotto al video.

Di influencer in Italia ce ne sono tante, ma, Giulia De Lellis è una delle più note, se non la più nota insieme a Chiara Ferragni. Partita dalla TV, ed in particolare da “Uomini e Donne”, la De Lellis è diventata nel giro di pochissimi anni la reginetta del web. Instagram, infatti, sembra essere il suo regno nel quale si muove con autorevolezza e disinvoltura. Sono oltre 5 milioni gli utenti che seguono il suo profilo.

Un’influencer a tutto campo

Tutto si può dire di Giulia De Lellis, anche che è una di quelle influencer a tutto campo. Infatti, la De Lellis nel corso di questi anni è apparsa diverse volte in TV in “Uomini e Donne” e “Grande Fratello VIP“. Ha avuto modo di partecipare al cinema nel film “Genitori vs Influencer”. “È uscita” anche in biblioteca con un libro scritto a quattro mani con Stella Pulpo.

Giulia De Lellis è una delle influencer più note sia in Italia che nel resto del mondo. Nonostante la giovanissima età, la modella si è fatta conoscere per partecipazioni televisive e cinematografiche, oltre per dei servizi fotografici molto importanti. Non è un caso che gli utenti che la seguono su Instagram siano oltre 5 milioni e duecentomila. Un numero pazzesco di fan che, di riflesso, si riversa anche sui post che la modella pubblica in maniera molto frequente. Infatti, le foto e i video che vedono protagonista la De Lellis collezionano tantissime reazioni. I “like” e i commenti sono molto numerosi e contengono spesso messaggi di apprezzamento nei confronti della modella.

In uno dei commenti sotto l’ultimo post pubblicato, un utente ha scritto “Spettacolare!”. È solo uno dei tanti messaggi pervenuti nell’apposita sezione. Spostando l’attenzione sul post, la De Lellis ha pubblicato un video molto particolare. Il filmato è tratto dal backstage di un servizio fotografico. Nel video la De Lellis indossa diversi completini intimi di vari colori. Dal nero al viola passando per il bianco. Nel corso del filmato è possibile ammirare la modella balla e si muove attraverso alcune bolle di sapone. In bella mostra è possibile ammirare il fisico scultoreo della modella romana.