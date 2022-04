Wanda Nara esagerata in bianco e nero: il dettaglio è bollente

Wanda Nara esagera come sempre. La modella è una delle più seguite sui social. L’ultimo set fotografico ha letteralmente scatenato i fan che non hanno perso tempo a lasciare un “like” ed almeno un commento.

È la modella che, senza dubbio, fa più parlare di sé. Tra gossip e calcio, Wanda Nara è sempre al centro dell’attenzione, sia nel bene che nel male. La sua relazione con Mauro Icardi sembra essersi riappacificata dopo le vicende dello scorso ottobre che avevano, di fatto, aperto la crisi nella coppia. A colpi di storie e post su Instagram, la rottura è rientrata. Un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i followers della coppia.

Nuovo tradimento di Icardi?

Nonostante nella relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere ritornato il sereno, nelle ultime ore stanno girando tantissime voci secondo cui l’ex attaccante dell’Inter avesse tradito la moglie con China Suarez. Tra la modella e Icardi, però, non sarebbe successo nulla, sentendo anche le parole della stessa Wanda Nara rilasciate nel corso di una recentissima intervista.

Wanda Nara, il bianco e nero esalta le forme: che colpo!

Il mondo di Wanda Nara è, ormai, Instagram. La piattaforma social è il luogo nel quale la modella argentina pubblica qualsiasi cosa che sia uno scatto che riporta un frammento della propria quotidianità o una foto tratta da qualche servizio fotografico. Il seguitissimo feed della modella argentina, dunque, è un crogiuolo di diverse sfaccettature della vita della “procuratrice più ambita”. In effetti, altri scatti sono dedicati all’“Amor de mi vida”, come ama definirlo, Mauro Icardi. I due sono una coppia molto affiatata e hanno superato la crisi in modo repentino ed inusuale. Ovvero adoperando Instagram. In questo modo i circa 11,7 milioni di fan sono stati spettatori di una delle vicende più grottesche degli ultimi anni che ha visto coinvolti i due.

Dopo pochi giorni dalla riconciliazione, Wanda Nara ha ripreso a postare scatti che la vedono protagonista. I post in questione sono ricchissimi di interazioni da parte dei fan della modella argentina. Sono, infatti, sempre numerosissimi i “like” e i commenti da parte degli utenti. È accaduto anche con l’ultimo post nel quale la Nara è protagonista di un set fotografico composto da tre foto. Tutti gli scatti sono in bianco e nero, un filtro che mette in risalto le forme ed i lineamenti della modella. Il body indossato dall’argentina sembra essere molto in difficoltà nel contenere il lato “A”.

Nei commenti è possibile leggere tantissimo stupore. Uno dei commenti più gettonati è “Senza parole!“.