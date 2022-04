Arisa, il sogno dei fan si avvera: incontro bollente con Rocco Siffredi

Il sogno per i suoi fan finalmente si è avverato: Arisa incontra Rocco Siffredi. Tra i due selfie, baci e abbracci ed anche un breve filmato. Dopo alcuni mesi in cui si erano alzate alcune voci, adesso pare che il “progetto” possa partire

Non è ancora chiaro se si tratta solamente di una trovata pubblicitaria o altro. Per il momento l’unica cosa certa è che i due si sono incontrati a Milano. Inutile dire che su Instagram gli utenti si sono scatenati con i loro commenti abbastanza “piccanti”. Che ci sia una collaborazione a breve tra i due? Questo non lo sappiamo ancora, ma per il momento l’idea dei fan va proprio lì – FOTO

Arisa e Rocco Siffredi, finalmente il tanto atteso incontro

Finalmente insieme. Per il momento solamente su Instagram, ma è già qualcosa. Ovviamente stiamo parlando di una delle coppie che tutti gli italiani stavano sognando: quella formata da Arisa e Rocco Siffredi. Direttamente dal profilo ufficiale della cantante sono stati pubblicate quattro foto ed un video in cui si trova in compagnia del nativo di Ortona. Proprio quest’ultimo è molto attivo sui social network visto che, proprio nelle ultime ore, è stato in compagnia di una delle icone italiane come Sabrina Salerno. Tornando alla genovese, invece, non ha voluto menzionare nulla nella sua didascalia ma solamente pubblicare il post che sta facendo molto discutere. Una pioggia di “like” e commenti da parte dei suoi fan stanno facendo impazzire davvero il social. Poco prima della fine del 2021 il pornoattore aveva rilasciato una intervista molto “piccante”. Ricordate cosa disse? Che il suo sogno sarebbe stato quello di girare un film “hard” proprio con Arisa. Quest’ultima non hai mai detto né sì e neanche no, ma che ci avrebbe pensato in futuro. Che non possa accadere a breve? Chi lo sa, nel frattempo gustiamoci il selfie che i due si sono scattati.

L’Italia festeggia, Arisa e Rocco Siffredi insieme – FOTO

Che abbiano parlato del “progetto”? Questo non lo possiamo mai sapere, però resta il fatto che la coppia si è finalmente incontrata. Tanto è vero che nel breve filmato la cantante dice: “Quindi Rocco sì…“. A cosa si riferiva? Questo non lo possiamo mai sapere, ma nel frattempo i fan iniziano già a sognare in grande in una loro collaborazione. Tutta l’Italia aspetta con ansia di sapere come andrà a finire tra loro due.