Giorgia Rossi, vestito più primaverile che mai: scollatura troppo profonda

Per tutti potrebbe risultare anche una semplice foto, ma tutto quello che pubblica la nostra Giorgia Rossi non ha proprio nulla di ‘semplice’ e altro. In attesa dell’estate, ci mostra un vestito davvero niente male che merita attenzione

In attesa di vederla a bordocampo per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, la nostra Giorgia Rossi ci delizia con una nuova foto molto primaverile. Come riportato in precedenza per alcuni potrebbe risultare anche “banale” e “semplice”, ma non è affatto così. In questo suo scatto si vede tutta la sua straordinaria bellezza che veramente merita di essere condivisa. Guardare per credere – FOTO

Giorgia Rossi, sorriso più smagliante che mai

Oramai il suo sorriso ci contagia. Non c’è assolutamente nulla da fare, sa sempre come catturarci. Anche nel suo ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, la nativa di Roma davvero ci ha conquistato ancora una volta. D’altronde non ci ha mai regalato nessun dispiacere: solamente grandissime soddisfazioni. La giornalista di ‘Dazn‘, insieme alla sua amica e collega Diletta Leotta, sono una delle regine di questa nostra speciale rubrica per quanto riguarda il loro campo. L’ultima volta l’abbiamo apprezzata nel corso della partita di campionato tra il Milan ed il Genoa dove ha esibito un vestito davvero niente male. Nella prossima immagine che vedrete noterete quel tocco “primaverile” che ci voleva. Ovviamente in attesa dell’estate quando sarà pronta per andare al mare. Il suo vestitino è così leggero che lascia davvero intravedere tutto quello che serve. Inutile raccontarci che, dopo neanche poche frazioni di secondo, subito è scattato il “like” obbligatorio sulla sua foto che è di una bellezza più unica che rara. Siamo sicuri che adesso state morendo dalla curiosità di vederla e noi, ovviamente, vi regaliamo questa perla che di conseguenza ha donato a tutti i suoi follower sui social.

Giorgia Rossi, vestitino leggero: lato ‘A’ in bella evidenza

Il sorriso è sempre più smagliante che mai. Il vestitino, come riportato in precedenza, è troppo leggero e mette in risalto le sue forme e tutte le sue qualità. Capelli sempre più biondi e lunghi che vanno a finire proprio sul lato ‘A’ che è messo in bella evidenza. Una immagine che sta raccogliendo tantissimi consensi: basti pensare che siamo arrivati a più di 32mila “cuoricini” e centinaia di commenti. Numeri che sicuramente tenderanno a salire. Alla prossima puntata (speriamo quanto prima).