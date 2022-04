Deulofeu, arriva il famoso treno: saluta Udine, lo aspetta la Champions

Anche per Gerard Deulofeu sta per arrivare il famoso treno che passa una sola volta. Anche se, in realtà, al fantasista spagnolo ne sono passati diversi ma per un motivo o per un altro non è riuscito a sfruttarli. Questa volta, però, è deciso

A fine stagione possibile addio all’Udinese. Con i bianconeri è ritornato a quei livelli in cui ha fatto impazzire completamente i tifosi del Milan. Poi una serie di problemi fisici gli hanno limitato non poco la sua carriera calcistica. Alla sua seconda esperienza in Italia ha riconquistato nuovamente fiducia ed adesso è pronto per iniziare una nuova avventura che lo porta direttamente alla Champions League. Niente più obiettivi per la salvezza

Il momento tanto atteso è arrivato: Deulofeu saluta Udine

Dopo quasi due anno dal suo arrivo (anche se in realtà si è trattato di un ritorno, almeno per l’Italia), Gerard Deulofeu è pronto a lasciare l’Udinese. Il club del patron Pozzo gli ha permesso di ritornare ad altissimi livelli. Proprio come quelli che ha fatto vedere nella sua esperienza al Milan. In quella occasione, però, i rossoneri volevano a tutti i costi comprarlo ma ritornò alla casa base, ovvero il Barcellona. Su di lui c’erano molte aspettative. Si diceva potesse diventare il nuovo ‘Messi’. Ovviamente il paragone è alquanto esagerato visto che giocatori come l’argentino davvero ne nascono ogni 100 anni. Anche se una serie di infortuni del classe ’94 gli ha limitato il prosieguo della carriera. Prima il Watford e poi l’Udinese sono state le ultime due squadre dopo l’avventura in blaugrana. Adesso con i friulani sta giocando davvero ad ottimi livelli. Gol e assist stanno accompagnando il team allenato da Cioffi verso una tranquilla salvezza. Nell’ultima gara di campionato, quella valevole per il recupero della diciannovesima giornata, il calciatore è andato più volte vicino al gol facendo tremare non poco la porta difesa da Sepe della Salernitana.

Deulofeu, dalla salvezza alla Champions: il Napoli è interessato

Il Napoli è sempre alla ricerca di un calciatore che possa prendere il posto di Lorenzo Insigne alla fine di questa stagione, visto che il capitano andrà via per la volta del Canada per giocare con il Toronto. Non è ancora stato trovato il sostituto. L’idea è quella di andare su un calciatore che conosca già il campionato di Serie A e che possa far impazzire i tifosi del ‘Maradona‘ ad ogni giocare. Quello di Deulofeu è un nome che piace al direttore sportivo Giuntoli. Gli ottimi rapporti con la società di Pozzo potrebbero essere un punto a favore per la società di De Laurentiis, interessata all’ala ex Everton e Siviglia.