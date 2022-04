Riecco la Formula 1: Imola ai piedi di Federica Masolin, che spettacolo

Imola scalda i motori in attesa della gara: spettacolo Formula 1, ma la più attesa è senza dubbio Federica Masolin.

Donne e motori, un binomio perfetto verrebbe da dire osservando la classe e la competenza di Federica Masolin. Impeccabile in studio, capace di commentare egregiamente ciò che accade dal paddock alle gare, incantevole ed elegante nei look scelti per entrare negli studi di Sky.

Dall’emittente satellitare il suo fascino dilaga fra commenti d’apprezzamento, complimenti e tanta attesa ogni volta che la Formula 1 si sposta e accende i motori per un nuovo weekend. La pioggia non fermerà quindi la voglia di Ferrari, soprattutto quando il carrozzone fa tappa ad Imola e sono attesi più di 130mila appassionati. Le bandiere rosse coloreranno un circuito iconico, che racconta storie di grandi piloti, vittorie incredibili ed esplosioni di gioia.

A raccontare un nuovo capitolo sarà di nuovo lei. Federica Masolin, giornalista apprezzatissima, esperta di motori, talentuosissima alla guida visto l’ultimo video postato sulla sua pagina social, presa ormai d’assalto e con numeri da vera e propria influencer.

Federica Masolin, una bellezza che corre veloce

“Imola arriviamo” scrive la Masolin per presentare un nuovo progetto televisivo. Lo fa guidando una Ferrari 296 GTB, modello della casa di Maranello che fa impazzire appassionati e collezionisti. Poi nelle storie continuano i test su auto incredibili fra cui la Urus.

Finite le registrazioni via di corsa ad Imola per aprire il weekend di Formula 1, e nonostante la pioggia e gli ombrelli aperti, il suo look come sempre incassa valanghe di commenti d’apprezzamento.

Come sempre impeccabile, capace di raccontare ciò che accade con puntualità è precisione, sempre pronta a stupire per bravura e fascino. La Formula 1 ha la sua regina che ad Imola conquisterà nuovamente il pubblico, già pronto sui social a riempirla di complimenti. Lo confermano anche i numeri della sua pagina social. Circa 600 mila followers, più di molte influencer e senza mai esagerare. Solo raccontando le sue avventure lavorative affrontate sempre con classe ed eleganza.