Elisa De Panicis, top trasparente e ‘patata bollente’

Elisa De Panicis questa volta decide di provocarci seriamente. In che modo? Indossando un top al limite del trasparente insieme ad un cibo che non può passare assolutamente inosservato, ovvero le patatine fritte

Sta facendo molto discutere, ovviamente in maniera positiva, l’ultimo post che ha condiviso la bella cantante direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram. Non si tratta affatto della prima volta, ma in questa occasione possiamo dire che la nativa di Solaro ha decisamente esagerato, facendo impazzire di gioia i suoi follower che non si aspettavano assolutamente tutto ciò. Pensate che stiamo esagerando? Allora non avete ancora visto la sua FOTO

Elisa De Panicis, questa volta ha davvero esagerato

Pensate che stiamo esagerando? Assolutamente no. Probabilmente, come riportato in precedenza, non avete ancora visto quello che la classe ’92 ha deciso di postare sul suo account ufficiale social. Una bella serata trascorsa a Milano e che si è conclusa con una cena piuttosto bollente. A base di cosa? Patatine fritte, con ketchup e maionese. Il tutto accompagnato da una bottiglia di tè. Anche se l’abbinamento della bevanda non c’entra molto, poco importa visto che a catturare l’attenzione è decisamente la foto che adesso sta raccogliendo quello che merita. Ovvero tantissimi “like” da parte dei suoi fan e delle sue colleghe. Così come aumentano i commenti di approvazione sotto il suo ultimo post che veramente merita di essere visto con molta attenzione. “Sublime”, “Fantastica”, “Femmina vulcanica” ed una marea di cuoricini ed emoticon che non fanno altro che confermare una cosa: il suo essere continuamente apprezzata dai fan. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Tenetevi pronti che lo spettacolo sta per iniziare. Anzi, non è assolutamente da escludere che dopo aver visto questa immagine non vi verrà una certa voglia forte di patatine fritte.

Elisa De Panicis, che voglia di patatine fritte – FOTO

Il look parla da sé: camicia di jeans con sotto un top bianco al limite del trasparente che fa vedere in parte tutto quello che interessa. Con la mano sinistra afferra la porzione di patatine, mentre con l’altra degusta. Con uno spicchio di gambe che si vedono. Così come il suo fisico sempre ben allenato e tenuto in forma. Poco importa se il cibo non è salutare, una volta ogni tanto lo “sgarro” ci sta. Alla prossima puntata con il nuovo menù che la nostra Elisa è pronta a farci vedere.