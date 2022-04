Sabrina Salerno, “davanzale” esagerato: la catenina si infila proprio lì

Sabrina Salerno esagera e mostra una foto in cui emerge tutto il suo fascino: dai social alla tv, la sua carriera non conosce battute d’arresto. Merito di bellezza, ironia, e la capacità di essere sempre sulla cresta dell’onda.

Icona di fascino e di stile riconosciuta ormai da tutti. In Italia e all’estero, dove fin dagli esordi in musica, nessuno ha potuto fare a meno di notare la bravura e un fisico a dir poco esplosivo.

Sabrina Salerno ha incantato tutti fin da giovanissima. Cantante molto apprezzata, un fisico mozzafiato, uno sguardo magnetico che lascia a bocca aperta. Da quel momento la sua carriera per anni non ha mai conosciuto battute d’arresto, rendendola una icona di fascino per diverse generazioni.

Anni e anni davanti alle telecamere, in tv, da cantante, da protagonista di diversi programmi che l’hanno sempre cercata. Sabrina Salerno ha mostrato ironia, capacità di divertirsi, conoscenza del mondo dello spettacolo e soprattutto una bellezza unica. Di recente è tornata in tv sulle reti Mediaset e la sua presenza ha generato un’ondata di consensi.

Il resto lo mostra su una pagina Instagram che la rende di diritto una influencer fra le più seguite d’Italia. Con un milione e 200 mila followers, e gli scatti mostrati ad altissimo ritmo, il successo per lei era inevitabile anche sul web.

Sabrina Salerno, fascino esplosivo: che scatti!

In tv, da cantante o sui social, il successo di Sabrina Salerno non conosce battute d’arresto. Di recente è stata ospite di Enrico Papi per una splendida sorpresa, raccogliendo come sempre consensi. Look strepitoso, una voce che come sempre incassa complimenti, e poi di corsa sulla sua pagina Instagram per nuovi scatti che come sempre inchiodano allo schermo.

La showgirl ha mostrato una vecchia foto insieme a Claudio Cecchetto, augurandogli un buon compleanno e un in bocca al lupo per la sua candidatura in politica nel ruolo di sindaco. Poi ancora scatti nei momenti di relax e nelle collaborazioni con i molti brande che la scelgono come testimonial.

Esplode quindi la sensualità, anche nell’ultima galleria. La giacca si apre, il top è scollato e mostra il décolleté e un fisico allenatissimo. Ancora un boom di reazioni, con commenti che non arrivano solo dall’Italia e cascano a valanga su una pagina seguitissima.

Fascino e stile intramontabili per una donna che non smette di stupire, che da cantante si è trasformata in volto tv, poi di diritto in influencer, sempre con successo e ammirazione da parte di una community vastissima e sempre pronta a ricoprirla di complimenti.