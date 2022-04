Costanza Caracciolo, trecce ai capelli e tacchi provocanti: gambe infinite

Costanza Caracciolo ci delizia con una nuova foto che è stata, immediatamente, postata sul suo account ufficiale Instagram. Un post che, fino a questo momento, sta raccogliendo quanto dovuto: ovvero una pioggia di “like” e commenti top

Poco importa se (come ha voluto precisare l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’) le foto sono di qualche giorno fa, l’importante è il contenuto che c’è all’interno. I risultati, inutile ribadirlo anche se ci teniamo a sottolinearlo, sono fantastici. Così come il suo vestito bianco che davvero mette in evidenza le sue fantastiche forme. Oltre a delle gambe eccezionali, tacchi alto e trecce ai capelli che hanno fatto venire i mal di testa a tutti i suoi follower – FOTO

Costanza Caracciolo, vestito top: forme strepitose

Impossibile non conoscere Costanza Caracciolo. Insieme alla sua compagna ed amica Federica Nargi hanno accompagnato le nostre serate. In che modo? Ovviamente rimanendo incollati alla televisione su Canale 5 per guardare ‘Striscia la Notizia’. Un po’ per seguire il tg satirico, ma per il resto solamente per loro. Come tutti ben sanno è la compagna di uno dei calciatori che ha scritto la storia del calcio italiano ed anche della nazionale. Stiamo parlando di Christian Vieri. Tanto è vero che, dal frutto del loro amore, sono nate due bambine: Isabel e Stella che vengono coccolate dai propri genitori. La loro vita si divide tra Italia e Stati Uniti D’America: visto che hanno una casa sia a Milano che a Miami. E proprio in quest’ultima città che, negli ultimi giorni, i due innamorati hanno voluto trascorrere una dolce serata. Come? Con una bella passeggiata ed una cena fuori. Ovviamente non poteva mancare assolutamente il selfie per svoltare completamente la nostra serata. A breve vi mostreremo il suo ultimo capolavoro che merita di essere visto con molta attenzione.

Costanza Caracciolo, vestito mini: lato ‘A’ in evidenza – FOTO

Direttamente da Miami Beach ecco a voi la splendida nativa di Lentini. La 32enne indossa un mini vestito bianco che le arriva fin sopra le ginocchia. Il tutto contornato da una cintura nera ad altezza addome. In molti hanno notato che il vestito tende ad aprirsi molto sul lato ‘A’. I capelli sono stati raccolti con un’unica treccia che non può passare assolutamente inosservata. Stesso discorso anche per i tacchi alti. Borsa sulle spalle e pronta per trascorrere una fantastica serata insieme al re di tutti i ‘Bomber’ in circolazione.