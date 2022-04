Nikita Pelizon in perizoma è la più piccante di Pechino Express: che fisico

Nikita Pelizon è fra le protagoniste più apprezzate di Pechino Express: fisico mozzafiato, simpatia e carattere da vendere.

Molti appassionati del piccolo schermo l’hanno conosciuta grazie a Pechino Express, ma Nikita Pelizon era già famosa per altri programmi in tv e per un successo sia da modella che da influencer.

Nella famosa trasmissione condotta impeccabilmente da Costantino Della Gherardesca, la splendida triestina sta mostrando non solo il suo fascino, ma anche la capacità di superare gli ostacoli andando avanti nel gioco. In coppia con Helena Prestes sta sorprendendo, ma ciò che colpisce è una bellezza mozzafiato.

In passato la modella ha già partecipato a Temptation Island nel ruolo da tentatrice e poi ad Ex on the beach. In precedenza era diventata famosa per le sfilate in giro per il mondo e anche da testimonial in un’altra nazione di un noto marchio di telefonia mobile. Poi la sua carriera in tv è decollata, fino all’avventura che le ha dato finalmente la notorietà che merita.

Nikita Pelizon affascinante sui social

Con 118 mila followers, la 27enne triestina è di fatto da considerare una influencer. Sulla sua pagina compiano le foto dei suoi lavori, dei viaggi, ma anche istantanee che hanno lasciato i fan a bocca aperta. Fisico esplosivo, sorriso he incolla allo schermo, occhia chiari ed espressivi e tanto fascino.

Nikita Pelizon si descrive con una frase. “Mi chiamano uragano” è il motto che compare nella pagina Instagram, ed esprime in pieno il suo percorso, i tanti viaggi, la voglia di non fermarsi mai e di provare sempre nuove esperienze lavorative. Ciò che emerge però è una bellezza unica. Fisico allenatissimo e molto curato, sorriso esplosivo, sguardo ammaliante. Poi una serie di scatti come l’ultimo postato, in cui è impossibile non notare le sue splendide forme.

Lo accompagna con una descrizione ancora eloquente rispetto al suo modo di vivere la vita e affrontare ogni esperienza, ma ciò che colpisce è la potenza dell’istantanea regalata ai fan. Abito trasparente, forme in bella vista, un trucco che dà ancora più forza agli splendidi lineamenti e agli occhi magnetici. Una foto da restare a bocca aperta che i fan sottolineano e apprezzano con una valanga di commenti. Fascino, simpatia, soprattutto la voglia di non fermarsi mai. Tutte doti uniche per una splendida modella che incassa complimenti e apprezzamenti sui social.