Elisa De Panicis, gambe favolose: la spaccatura è evidente

Elisa De Panicis decide di aggiornare ulteriormente il suo account ufficiale Instagram con delle foto davvero niente male. Una distesa su un comodo divano, mentre l’altra in piedi dove si evidenza una spaccatura tra le gambe importante

D’altronde è impossibile non riuscire a notarlo. Una delle nostre cantante preferiti ha deciso di farci venire nuovamente i migliori mal di testa. Questa volta, però, ha aumentato ulteriormente il suo livello di “provocazione” nei nostri confronti. E’ inutile anche dire che i risultati sono a dir poco eccezionali: basti pensare che sta raccogliendo una pioggia di “like”. Numeri che, nel corso delle ore, stanno aumentando man mano. Davvero formidabile

Elisa De Panicis, da Milano è tutto: livello ‘sexy’ altissimo

Ogni volta che apriamo il suo profilo è sempre una emozione indescrivibile. Soprattutto quando vediamo che in arrivo c’è un nuovo posto dove ha raccolto le migliori foto. Proprio nelle ultime ore la nostra Elisa De Panicis ha aggiornato ulteriormente il suo account ufficiale Instagram con delle immagini che veramente fanno perdere la testa ai suoi follower. Non si tratta affatto della prima volta, ma quelle che sono state messe sui social network sono davvero al limite del formidabile. Una distesa completamente sul divano, mentre l’altra in piedi per mostrare a tutti i suoi ottimi risultati che sta ottenendo in palestra. Le sue gambe sono a dir poco favolose e meritano di essere osservate attentamente. Tuttavia, come riportato in precedenza, anche i suoi follower hanno ammirato le sue ultime opere d’arte lasciando un bel “cuoricino” al suo post. Il vestito che indossa la classe ’92 sta facendo molto discutere. Ovviamente in maniera positiva, sia chiaro. Un completo giallo, contornato da dei bordi neri che mettono in evidenza il suo lato ‘A’ e, appunto, le gambe chilometriche sembrano davvero non finire mai. Adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi (ed anche noi) stavate aspettando.

Elisa De Panicis, distesa sul divano è una ‘Dea’ – FOTO

Occhiali da sole provocanti, distesa su un comodo divano con divani che fanno da cornice e poi c’è la nostra Elisa in primo piano con un vestito che più corto non si può. Gambe ben curate in ogni minimo dettaglio, la parte dinanzi sembra quasi stia per esplodere. Non è finita qui visto che in basso troverete anche la seconda immagine descritta pocanzi. In molti hanno notato anche il simpatico collare nero che ha al collo con il simbolo di una tigre. D’altronde i colori che indossa si ispirano proprio a quell’animale. La spaccatura del vestito è evidente: noi rimaniamo fermi immobili ad osservare quest’altro suo capolavoro.